Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa'da yardıma koşan genç canından oldu: Yüksek gerilim hattına kapıldı

Bursa'da yardıma koşan genç canından oldu: Yüksek gerilim hattına kapıldı

22:5630/06/2026, Salı
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Yardım için kaza alanına giden 27 yaşındaki Furkan Alan elektrik akımına kapılarak öldü
Yardım için kaza alanına giden 27 yaşındaki Furkan Alan elektrik akımına kapılarak öldü

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, aydınlatma direğine çarparak yüksek gerilim hattını yere düşürdü. Yoldan geçerken kazayı görüp yardım etmek amacıyla olay yerine giden 27 yaşındaki Furkan Alan, elektrik akımına kapılarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde O.U. (29) idaresindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, mahalleye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı yere düştü.


Yardım etmek için olay yerine gitti

Yoldan geçerken kazayı gören Furkan Alan (27), aracını yol kenarına park ederek yardım etmek için olay yerine gitti.

Alan'ın, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı sırada yere düşen yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada yaralanan O.U, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Alan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Yetkililerce bölgede elektrik akımı kesilerek güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



#Elektrik Akımı
#Mudanya
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihler hangi gün başlayacak, kılavuz yayınlandı mı? ÖSYM takvimi