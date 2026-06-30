Bursa'da yardıma koşan genç canından oldu: Yüksek gerilim hattına kapıldı

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, aydınlatma direğine çarparak yüksek gerilim hattını yere düşürdü. Yoldan geçerken kazayı görüp yardım etmek amacıyla olay yerine giden 27 yaşındaki Furkan Alan, elektrik akımına kapılarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde O.U. (29) idaresindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, mahalleye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı yere düştü.
Yardım etmek için olay yerine gitti
Yoldan geçerken kazayı gören Furkan Alan (27), aracını yol kenarına park ederek yardım etmek için olay yerine gitti.
Alan'ın, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığı sırada yere düşen yüksek gerilim hattındaki elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde hayatını kaybetti
Kazada yaralanan O.U, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Alan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.
Yetkililerce bölgede elektrik akımı kesilerek güvenlik önlemi alınırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.