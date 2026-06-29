Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Burdur'da hafif ticari araç tırla çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

Burdur'da hafif ticari araç tırla çarpıştı: Bir kişi hayatını kaybetti

19:5829/06/2026, Pazartesi
G: 29/06/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Yaralı, sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı, cenaze ise morga götürüldü.
Yaralı, sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı, cenaze ise morga götürüldü.

Burdur’un Bucak ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu İbrahim G. (83) hayatını kaybetti, Sabira Y. (70) yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde tırla çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü öldü, 1 kişi yaralandı.

Fahri G. (31) idaresindeki 10 SB 102 plakalı tır, Antalya-Isparta kara yolu Kargı köyü yakınlarında İbrahim G. (83) yönetimindeki 07 AVB 550 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, araçtaki Sabira Y. (70) yaralandı.

Yaralı, sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı, cenaze ise morga götürüldü.


#Burdur
#hafif ticari araç
#tır
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA 2026: Memur zammı yüzde 13,94 olursa yeni maaşlar ne kadar olacak? Polis, öğretmen, hemşire, vaiz ve doktorun temmuz zammında son hesap