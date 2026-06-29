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Römorka çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Römorka çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

07:0629/06/2026, Pazartesi
IHA
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Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde Sırtköy Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasına seyir halindeki bir otomobilin, önünde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu araç takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre; Muratlı istikametinden Sırtköy yönüne seyreden 59 ABV 208 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen traktöre bağlı römorka henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol ortasında ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta bulunan yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Traktör sürücüsü kaza anını anlattı

Kazayı yara almadan atlatan traktör sürücüsü Şerif Yıldırım, "Muratlı’dan Sırtköy’e gidiyordum. Bir anda arkadan büyük bir gümbürtü koptu. İlk anda römorkun koptuğunu sandım. Arkaya baktığımda otomobilin devrildiğini gördüm. Hemen aracı sağa çekip durdum. İçeride tek kişi vardı, sürücüyü dışarı çıkardık" dedi.

Kaza nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri alınırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Muratlı-Tekirdağ karayolu
#trafik kazası
#yaralı sürücü
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