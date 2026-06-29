Römorka çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre; Muratlı istikametinden Sırtköy yönüne seyreden 59 ABV 208 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen traktöre bağlı römorka henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol ortasında ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta bulunan yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.