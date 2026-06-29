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Parkta baygın bulunan kız çocuğu uyandırılamadı

Parkta baygın bulunan kız çocuğu uyandırılamadı

00:2029/06/2026, Pazartesi
IHA
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Kızın baygınlık geçirme sebebi yapılacak tetkikler sonrası belirlenecek.
Kızın baygınlık geçirme sebebi yapılacak tetkikler sonrası belirlenecek.

Konya'da merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi’ndeki parkta bir kız çocuğu, devriye atan polis ekiplerince baygın halde bulundu. Tüm çabalara rağmen uyandırılamayan kız çocuğu olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Konya’da parkta devriye atan polis ekiplerince baygın halde bulunan kız çocuğu, uyandırılamayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tüm çabalara rağmen uyandırılamadı

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Alaaddin Tepesi’ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaaddin Bulvarı civarında devriye atan polis ekiplerince parkta 17 yaşındaki A.E. baygın şekilde bulundu. Tüm çabalara rağmen uyandırılamayan kız için ambulans çağrıldı. A.E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızın baygınlık geçirme sebebinin yapılacak tetkikler sonrası netlik kazanacağı öğrenildi.



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