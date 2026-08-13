Konya'da 10 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı
13:52, 13/08/2026, Perşembe
AA
10 yıldır firari olarak aranan B.Ç yakalandı.
Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve 10 yıldır firari olarak aranan B.Ç'nin (50) yakalanması için çalışma yürüttü.
Polis, yaklaşık bir ay sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi'nde bir evde yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Başlıklar :firari FETÖ şüphelisiKonyaSelçuklu ilçesi
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