Konya'da 10 yıldır aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

Konya'da bisiklet şöleni: Avrupa’nın Bisiklet Başkentinde pedallar coşkuyla döndü

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Bisiklet Festivali’nin açılış töreninde Konyalılarla bir araya geldi. Konya’nın artık sadece Türkiye’nin değil dünyanın en güzel şehirlerinden birisi haline geldiğini belirten Başkan Altay, “Avrupa Bisiklet Başkenti olarak bu yılı daha coşkulu bir şekilde kutlamak için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bisiklet Festivalimiz de bu manada bu etkinliklerimizin en başında geliyor” dedi.