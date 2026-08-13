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Gökyüzünde görsel şölen: Meteor yağmuru bazı illerden böyle görüntülendi

Gökyüzünde görsel şölen: Meteor yağmuru bazı illerden böyle görüntülendi

08:00, 13/08/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:49, 13/08/2026, Perşembe
AA
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Gökyüzünde görsel şölen: Meteor yağmuru bazı illerden böyle görüntülendi

Gökyüzündeki görsel şölen Perseid meteor yağmuru, Türkiye'nin çeşitli illerinden uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

KONYA


Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

KONYAKonya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

VAN


Van'ın Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

VAN Van'ın Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

YOZGAT


Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde gece saatlerinde etkili olan meteor yağmuru, 2 bin 100 rakımlı Nalbant Geçidi ile 1850 rakımlı Aktaş mevkisinden uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

YOZGATYozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde gece saatlerinde etkili olan meteor yağmuru, 2 bin 100 rakımlı Nalbant Geçidi ile 1850 rakımlı Aktaş mevkisinden uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

ESKİŞEHİR 


Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Meteorların gökyüzünde oluşturduğu ışık izleri, Çukurca Köyü’ndeki Doğanlı Kale ile birlikte görüntülendi.

ESKİŞEHİR&nbsp;Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Meteorların gökyüzünde oluşturduğu ışık izleri, Çukurca Köyü’ndeki Doğanlı Kale ile birlikte görüntülendi.

KIRKLARELİ


Kırklareli'nde, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

KIRKLARELİKırklareli'nde, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

ÇORUM


Çorum'un Oğuzlar ilçesinde gece saatlerinde etkili olan meteor yağmuru, yaklaşık 1500 rakımlı Tekkedağı Yaylası'nda timelapse tekniğiyle görüntülendi.

ÇORUMÇorum'un Oğuzlar ilçesinde gece saatlerinde etkili olan meteor yağmuru, yaklaşık 1500 rakımlı Tekkedağı Yaylası'nda timelapse tekniğiyle görüntülendi.

KAYSERİ 


Kayseri'de İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Erciyes'te Perseid meteor yağmuru görüntülendi.

KAYSERİ&nbsp;Kayseri'de İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Erciyes'te Perseid meteor yağmuru görüntülendi.

MANİSA


Türkiye'nin tek UNESCO sertifikalı jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda meteor yağmuru gözlemlendi. Gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

MANİSATürkiye'nin tek UNESCO sertifikalı jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda meteor yağmuru gözlemlendi. Gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

BOLU


Bolu'nun Seben ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru, yaklaşık 1500 rakımlı Seben Gölü'nde görüntülendi.

BOLUBolu'nun Seben ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru, yaklaşık 1500 rakımlı Seben Gölü'nde görüntülendi.

DÜZCE


Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru, Kültür Park alanında görüntülendi.

DÜZCEDüzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru, Kültür Park alanında görüntülendi.

KIRŞEHİR


Her yıl temmuz ve ağustos aylarında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, Kırşehir’in Akçakent ilçesinde bulunan tarihi Üçayak Kilisesi semalarında görüntülendi.

KIRŞEHİRHer yıl temmuz ve ağustos aylarında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, Kırşehir’in Akçakent ilçesinde bulunan tarihi Üçayak Kilisesi semalarında görüntülendi.

İSTANBUL


UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici Listesi’nde bulunan ve İstanbul'un Bizans dönemine ait tek kalesi Yoros, Perseid meteor yağmuru sırasında görüntülendi.

İSTANBULUNESCO Dünya Kültür Mirası geçici Listesi’nde bulunan ve İstanbul'un Bizans dönemine ait tek kalesi Yoros, Perseid meteor yağmuru sırasında görüntülendi.

ANKARA


Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru görüntülendi.

ANKARAAnkara’nın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru görüntülendi.

NEVŞEHİR


UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın en yoğun gök olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru görüntülendi.

NEVŞEHİRUNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın en yoğun gök olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru görüntülendi.

ADIYAMAN


UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri'nde, perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

ADIYAMANUNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri'nde, perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

UŞAK


Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelenlerin yerleştiği, daha sonra Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu'na bağlanan; derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde kurulu Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde perseid meteor yağmuru görüntülendi.

UŞAKBüyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelenlerin yerleştiği, daha sonra Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu'na bağlanan; derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde kurulu Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde perseid meteor yağmuru görüntülendi.

ANTALYA


Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içinde yer alan Selge Antik Kenti'nde, gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

ANTALYAAntalya'nın Manavgat ilçesinde, Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içinde yer alan Selge Antik Kenti'nde, gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

SAMSUN


Samsun'un İlkadım ilçesinde Perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

SAMSUNSamsun'un İlkadım ilçesinde Perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

KÜTAHYA


Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru görüntülendi.

KÜTAHYAKütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru görüntülendi.

İZMİR


İzmir’in Karaburun ilçesinde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Meteorların gökyüzünde oluşturduğu ışık izleri, Sarpıncık Deniz Feneri ile birlikte görüntülendi.

İZMİRİzmir’in Karaburun ilçesinde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Meteorların gökyüzünde oluşturduğu ışık izleri, Sarpıncık Deniz Feneri ile birlikte görüntülendi.

SAKARYA


Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Meteorların gökyüzünde oluşturduğu ışık izleri, Sultanpınarı Yaylası'nda uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

SAKARYA Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Meteorların gökyüzünde oluşturduğu ışık izleri, Sultanpınarı Yaylası'nda uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

DENİZLİ


Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti'nde Perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

DENİZLİDenizli'deki Hierapolis Antik Kenti'nde Perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü’nde, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü’nde, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.

Başlıklar :PerseidUzun pozlamaKayseriKonya
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