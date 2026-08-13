Gökyüzünde görsel şölen: Meteor yağmuru bazı illerden böyle görüntülendi
Gökyüzündeki görsel şölen Perseid meteor yağmuru, Türkiye'nin çeşitli illerinden uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
KONYA
Konya'nın Cihanbeyli ilçesi Kuşça Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Kuşça Peribacaları'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
VAN
Van'ın Gevaş ilçesindeki Selçuklu Mezarlığı'nda gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
YOZGAT
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde gece saatlerinde etkili olan meteor yağmuru, 2 bin 100 rakımlı Nalbant Geçidi ile 1850 rakımlı Aktaş mevkisinden uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
ESKİŞEHİR
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Meteorların gökyüzünde oluşturduğu ışık izleri, Çukurca Köyü’ndeki Doğanlı Kale ile birlikte görüntülendi.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nde, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
ÇORUM
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde gece saatlerinde etkili olan meteor yağmuru, yaklaşık 1500 rakımlı Tekkedağı Yaylası'nda timelapse tekniğiyle görüntülendi.
KAYSERİ
Kayseri'de İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Erciyes'te Perseid meteor yağmuru görüntülendi.
MANİSA
Türkiye'nin tek UNESCO sertifikalı jeoparkı olan Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nda meteor yağmuru gözlemlendi. Gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
BOLU
Bolu'nun Seben ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru, yaklaşık 1500 rakımlı Seben Gölü'nde görüntülendi.
DÜZCE
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru, Kültür Park alanında görüntülendi.
KIRŞEHİR
Her yıl temmuz ve ağustos aylarında gözlemlenen Perseid meteor yağmuru, Kırşehir’in Akçakent ilçesinde bulunan tarihi Üçayak Kilisesi semalarında görüntülendi.
İSTANBUL
UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici Listesi’nde bulunan ve İstanbul'un Bizans dönemine ait tek kalesi Yoros, Perseid meteor yağmuru sırasında görüntülendi.
ANKARA
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru görüntülendi.
NEVŞEHİR
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, yılın en yoğun gök olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru görüntülendi.
ADIYAMAN
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki 2 bin 150 metre rakımlı Nemrut Dağı Ören Yeri'nde, perseid meteor yağmuru gözlemlendi.
UŞAK
Büyük İskender'in Anadolu seferiyle Makedonya'dan gelenlerin yerleştiği, daha sonra Bergama Krallığı ve Roma İmparatorluğu'na bağlanan; derin vadilerle çevrili bir yarımada üzerinde kurulu Uşak'ın Ulubey ilçesindeki Blaundos Antik Kenti'nde perseid meteor yağmuru görüntülendi.
ANTALYA
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Köprülü Kanyon Milli Parkı sınırları içinde yer alan Selge Antik Kenti'nde, gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
SAMSUN
Samsun'un İlkadım ilçesinde Perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
KÜTAHYA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen meteor yağmuru görüntülendi.
İZMİR
İzmir’in Karaburun ilçesinde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Meteorların gökyüzünde oluşturduğu ışık izleri, Sarpıncık Deniz Feneri ile birlikte görüntülendi.
SAKARYA
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. Meteorların gökyüzünde oluşturduğu ışık izleri, Sultanpınarı Yaylası'nda uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
DENİZLİ
Denizli'deki Hierapolis Antik Kenti'nde Perseid meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü’nde, gece saatlerinde gökyüzünde gerçekleşen meteor yağmuru, uzun pozlama tekniğiyle görüntülendi.
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