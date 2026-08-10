Polise zorluk çıkaran gence unutamayacağı ceza

Ehliyetine daha önceden ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan el konulduğu öğrenilen F.B.’ye alkol testini reddettiği ve ehliyetine el konulduğu halde araç kullandığı için trafiğin ilgili maddelerince 350 bin TL idari para cezası yazıldı. Yapılan kontrollerde F.B.’nin kullandığı panelvan aracın sigortasız ve muayenesiz olduğu belirlendi.







