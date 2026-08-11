Firari FETÖ'cü Sivas’ta yakalandı

Sivas’ta korkutan tarla yangını: 20 dönüm ekili buğday alevlere teslim oldu

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Gümüştepe köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, köylülerin traktörlerle etrafını kazarak yaptığı ilk müdahale ve Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.