Firari FETÖ'cü Sivas’ta yakalandı
13:51, 11/08/2026, Salı
IHA
FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. K. isimli şahıs yakalandı.
FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis kararı bulunan M.K Sivas’ta yakayı ele verdi.
Sivas Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak, hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M. K. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan hükümlü, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından, Sivas E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Gündem
FETÖ'nün suikast timindeki Burkay Karatepe'nin ablası tutuklandı
Gündem
Yurt dışına kaçmaya hazırlanan 3 FETÖ'cü yakalandı
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.