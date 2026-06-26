Bir öğretmen bir öğrenci: Türkiye'nin en sıra dışı karne törenlerinden biri Konya'da yaşandı

İlayda'nın sevecenliği ve derslere olan ilgisinin okula her gün istekle gelmesine neden olduğunu belirten Bağ, şunları kaydetti:





"İlayda'ya öğretmenlik süreci, benim için de bir öğrenme süreci oldu. İkinci dönemi dolu dolu geçirdik. Hem ben hem İlayda çok farklı deneyimler kazandık. Sosyal medya sayesinde tüm Türkiye İlayda'nın arkadaşı oldu. Kendisi de bunun farkında. Bu da İlayda'ya çok büyük bir özgüven aşıladı. ​Derslerinde gösterdiği azim ve kararlılık ile başarı zaten kaçınılmazdı...