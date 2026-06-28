Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarparak takla attı: İki kişi yaralandı

Kaza, Sakızköy ile Umurca mevkileri arasındaki Avrupa Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 AET 744 plakalı otomobil lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp takla attı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.