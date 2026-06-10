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Valilikler arka arkaya duyurdu: Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Valilikler arka arkaya duyurdu: Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı

18:4210/06/2026, Çarşamba
AA
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Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı.
Kırklareli ve Tekirdağ'da ormanlık alanlara girişler 15 Ekim'e kadar yasaklandı.

Kırklareli ve Tekirdağ valilikleri, yangın riskine karşı il genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. Her iki ilde de jandarma ve ilgili ekiplerin denetimlerini artıracağı, kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi.

Tekirdağ ve Kırklareli'de yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonu kararı doğrultusunda il genelindeki ormanlık alanlara girişler 12 Haziran-15 Ekim tarihleri arasında yasaklandı.

Karar kapsamında belirlenen alanlar dışında ateş yakılması, orman içi ve yakınındaki bölgelerde anız ile bitki örtüsü yakılması ve yangına neden olabilecek havai fişek ile dilek balonu kullanımı yasaklandı.

"Sigara izmariti atmayın"

Kırklareli Valiliği de meteorolojik şartlar nedeniyle artan yangın riskine karşı kent genelindeki ormanlık alanlara girişlerin 15 Ekim’e kadar yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş ve anız yakmamaları, sigara izmariti atmaktan kaçınmaları istendi.

Her iki ilde de jandarma ve ilgili ekiplerin denetimlerini artıracağı, kurallara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem uygulanacağı bildirildi.



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