İstanbul'da orman yasağı başladı: Valilik tek tek açıkladı: İşte girişi yasak olan ve olmayan ormanlar

Açıklamada şunlar kaydedildi:





"İstanbul Valiliği olarak kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle çıkabilecek orman yangınlarının önüne geçilebilmesi için bir dizi tedbir kararı almış bulunmaktayız. Bu kapsamda;





1- 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. Maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. Maddeleri uyarınca İstanbul’da ormanlık alanlara girişler 8 Haziran 2026 – 15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır.





- İstanbul il sınırları içerisinde yer alan ve aşağıdaki listede belirtilen piknik ve mesire alanları, korular, parklar, tabiat parkları ve eko turizm alanlarında piknik, spor, yürüyüş vb. faaliyetler için herhangi bir kısıtlama kararı bulunmamaktadır.





- Aşağıdaki listede bulunan alanlar dışında ormanlık alanların tümüne araç ya da yaya girişi yapmak, mangal yakmak, tüp kullanmak, nargile ya da çeşitli amaçlarla ateş yakmak yasaklanmıştır.







