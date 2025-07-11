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Karabük'te ormana giriş yasağına uymayanlara 14 bin 765 lira ceza uygulandı

Karabük'te ormana giriş yasağına uymayanlara 14 bin 765 lira ceza uygulandı

21:0011/07/2025, Cuma
AA
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormana giriş yasağına uymayan 5 kişiye toplam 14 bin 765 lira para cezası kesildi. Konarı köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, kişilerin yasağı ihlal ettiğini tespit etti. Ceza, "emre aykırı davranış kabahati" kapsamında uygulandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormana giriş yasağına uymayan 5 kişiye 14 bin 765 lira ceza kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konarı köyü Mezarlık mevkisinde önleyici kolluk devriyesi yaptı.

Kontrolde, E.K. (24), M.K. (24), Ö.F.Y. (24), M.H. (24) ve K.Ö'nün (24) Karabük Valiliği Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunun kararına istinaden alınan ormana giriş yasağına uymadıkları tespit edildi.

Ekipler, 5 kişiye "emre aykırı davranış kabahati" nedeniyle toplam 14 bin 765 lira idari para cezası uyguladı.


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