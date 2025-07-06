Yangın, saat 17.30 sıralarında Göynük ilçesine bağlı Karaardıç mevkisinde çıktı. Ormandan yükselen dumanları fark eden köylülerin ihbarı üzerine olay yerine İlçe Orman Müdürlüğü'nden arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Orman ve itfaiye ekipleri yangına karadan müdahale ederken, bölgeye yangın söndürme helikopterleri de sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.





YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangın dronla görüntülendi. Bolu Valiliği'nin yangınla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:





"Bugün saat 16.41 sularında Göynük ilçesi, Karaardıç köyü, Merkez Mahallesi civarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine, Valiliğimizin koordinesinde; Orman, İtfaiye, İl Özel İdare, Sağlık, Jandarma ve AFAD ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. Yangına; 3 helikopter, 4 itfaiye aracı, 7 arazöz, 7 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, 2 su tankeri, 8 diğer araç olmak üzere toplam 29 araç ve 116 personel ile havadan ve karadan müdahale edilmekte olup ilave araç/personel sevki devam etmektedir.





Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülmekte olup, yangını en kısa sürede kontrol altına almak ve söndürmek için tüm kurumlarımız seferber edilmiştir. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangın bölgesinde bulunan vatandaşlarımıza ve ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; vatandaşlarımızın özellikle bu sıcak günlerde orman yangınlarına sebebiyet verecek durumlardan kaçınmalarını, dikkatli ve tedbirli olmak hususunda azami hassasiyet göstermelerini istirham ediyoruz."





YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü civarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, "Havadan ve karadan 57 araçla müdahale eden 188 personelimizin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız sürüyor" dedi.





Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü yakınlarında saat 16.40 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına 5 helikopter, 4 itfaiye aracı, 8 ilk müdahale aracı, 7 su ikmal aracı ve tankeri, 18 iş makinesi (11 arazöz, 1 greyder, 1 dozer, 3 treyler, 2 ekskavatör), 1 ambulans, 1 UMKE aracı, 11 hizmet aracı ve 2 öncü araçla müdahale edildi. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Bolu Belediyesi ve çevre ilçe belediyelerine ait itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık personeli, jandarma, AFAD, Göynük Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İl Özel İdaresi ve gönüllü ekipler de söndürme çalışmalarına katıldı. Uzun uğraşlar sonucunda orman yangını kontrol altına alındı.