15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik durumu son dakika! İstanbul köprü trafik ne zaman açılacak?

13/11/2026, Cuma12:49
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
41

Bildirimler

📌CUMA HUTBESİ ‘Dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeliyiz’13 Kasım 2026 12:45 CumaSON DAKİKA
'Joker' yöntemiyle miras oyunu! Benzer kişileri kullanarak banka hesaplarını boşalttılar13 Kasım 2026 12:30 CumaSON DAKİKA
Ömer Sarıgül de her şeyi anlatmaya hazırlanıyor: Gözler pazartesi gününe çevrildi13 Kasım 2026 12:15 CumaSON DAKİKA
Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarı13 Kasım 2026 11:45 CumaSON DAKİKA
Kripto piyasası resmen çakıldı: Fed endişesi ve doların yükselişiyle eridi13 Kasım 2026 11:30 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
📌CUMA HUTBESİ ‘Dijital dünyada da edebi, mahremiyeti ve doğruluğu gözetmeliyiz’Meteoroloji saat verdi: 📌Hızı saatte 90 kilometreye ulaşacak 📌11 şehir için sarı kodlu uyarıKural tanımazlığın faturası 255 bin 660 TL'ye kadar çıkıyor: 📌İşte trafikte uygulanacak yeni tarifeAK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Nasır Hastanesi saldırısına sert tepkiMilli Savunma Bakanlığı, Malatya'daki helikopter kaza kırımında şehadete eren askerlerin isimlerini açıkladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik durumu son dakika! İstanbul köprü trafik ne zaman açılacak?

11:53, 13/11/2026, Cuma
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yaşanan olay, İstanbul’da hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Elinde silah ve bayrak bulunan bir kişi, aracının üzerine çıkarak çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. İhbar üzerine bölgede güvenlik önlemleri alınırken, köprü girişinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürerken, sürücüler bölgede ilerlemekte güçlük yaşıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresindeki gelişmeler ve trafik durumu merak konusu oldu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir kişinin silah ve bayrakla aracının üzerine çıkması üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı. İstanbul trafiğinin önemli geçiş noktalarından birinde yaşanan olay nedeniyle çevrede hareketlilik arttı. Güvenlik ekipleri bölgede önlem alırken, köprü girişinde araç yoğunluğu oluştu. Olayın yaşandığı noktadan geçmek isteyen sürücüler trafikte beklemek zorunda kaldı. Köprü çevresindeki güvenlik önlemleri ve ulaşımın nasıl etkilendiği merak ediliyor.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi elinde silahla aracının üzerine çıktı. Olay, köprünün Anadolu-Avrupa geçişinde yaşandı. Karayolunun sol şeridinde seyreden bir kişi, burada durarak elinde bayrak ve silahla aracının üzerine çıktı. Köprü çevresindeki emniyet güçleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Bölgeden gelen görüntülerde emniyet güçlerinin köprü trafiğini durdurduğu görüldü.

Olay yerine Özel Harekat polislerinin geldiği de görülürken, polisin şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor. Eylem nedeniyle her iki yakada uzun araç kuyrukları oluştu. Köprünün Anadolu Yakası girişindeki eylem nedeniyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde de yoğunluk yaşandı. Polisin burada trafiği kestiği görülürken, Edirne yönüne dönmek isteyen sürücülere izin verildi.

Başlıklar :istanbulKöprüTrafik
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafik durumu son dakika! İstanbul köprü trafik ne zaman açılacak?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde bir kişinin silah ve bayrakla aracının üzerine çıkması üzerine bölgede güvenlik önlemleri alındı. İstanbul trafiğinin önemli geçiş noktalarından birinde yaşanan olay nedeniyle çevrede hareketlilik arttı. Güvenlik ekipleri bölgede önlem alırken, köprü girişinde araç yoğunluğu oluştu. Olayın yaşandığı noktadan geçmek isteyen sürücüler trafikte beklemek zorunda kaldı. Köprü çevresindeki güvenlik önlemleri ve ulaşımın nasıl etkilendiği merak ediliyor.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi elinde silahla aracının üzerine çıktı. Olay, köprünün Anadolu-Avrupa geçişinde yaşandı. Karayolunun sol şeridinde seyreden bir kişi, burada durarak elinde bayrak ve silahla aracının üzerine çıktı. Köprü çevresindeki emniyet güçleri, şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. Bölgeden gelen görüntülerde emniyet güçlerinin köprü trafiğini durdurduğu görüldü.

Olay yerine Özel Harekat polislerinin geldiği de görülürken, polisin şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor. Eylem nedeniyle her iki yakada uzun araç kuyrukları oluştu. Köprünün Anadolu Yakası girişindeki eylem nedeniyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde de yoğunluk yaşandı. Polisin burada trafiği kestiği görülürken, Edirne yönüne dönmek isteyen sürücülere izin verildi.

1/3
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet