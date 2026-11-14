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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı sonucu isim listesi açıklandı mı?

09:09, 14/11/2026, CumartesiG: Güncelleme: 09:09, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
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Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımına ilişkin gelişmeler, kamu kurumlarında çalışmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Farklı meslek gruplarında yapılacak istihdam kapsamında zabıt katipliği, infaz ve koruma memurluğu, mübaşirlik, icra katipliği ve güvenlik görevliliği gibi kadrolar öne çıkıyor. Psikolog ve büro personeli pozisyonları için de alım yapılması beklenirken adaylar, başvuru ve değerlendirme sürecinin hangi aşamada olduğunu öğrenmek istiyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasının ardından sonuç duyurusunun yapılacağı adres olarak Personel Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi gösteriliyor. Sonuçların ilan edilmesinin ardından hak kazanan adaylardan göreve başlamadan önce gerekli belgeleri belirlenen takvim içerisinde teslim etmeleri istenecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 15 bin personel alımı sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılacak? İşte ayrıntılar...

Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımında sonuç süreci adayların gündemindeki yerini koruyor. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, icra katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli ve psikolog kadrolarına başvuran adaylar, değerlendirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in personel alımına ilişkin açıklamasının ardından gözler Personel Genel Müdürlüğünün resmi duyuru sayfasına çevrildi. Sonuçların internet üzerinden ilan edilmesi ve adaylara ayrıca tebligat gönderilmemesi nedeniyle başvuru sahiplerinin duyuruları düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. Yerleşmeye hak kazanan adaylar için sonuçların ardından evrak teslim aşaması başlayacak ve gerekli belgelerin belirlenen tarihlerde ilgili kurumlara ulaştırılması istenecek. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte adayların takip etmesi gereken süreç...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

15 bin sözleşmeli personel alımı mülakat sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanlığı veya Personel Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Nihai değerlendirme ve komisyon inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından sonuç ilanının yapılması bekleniyor. Konuya dair bakanlıktan resmi bir duyuru veya son dakika açıklaması geldiğinde detaylar eş zamanlı olarak güncellenecektir.

ADALET BAKANLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR? 

Değerlendirme süreci sona erip listeler erişime açıldığında adaylar sorgulama işlemlerini iki farklı resmi kanal üzerinden gerçekleştirebilecek:

* e-Devlet ve Kariyer Kapısı: Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden sisteme giriş yapıp başvuru durumlarını anlık olarak görüntüleyebilecek.

* PGM ve Adliye İnternet Siteleri: Başvuru yapılan ilgili adalet komisyonlarının (adliyelerin) resmi web sayfaları ile Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün (pgm.adalet.gov.tr) portalında il il taban puanlar, asil ve yedek aday listeleri duyurulacak.

Başlıklar :adalet bakanlığıAdalet Bakanlığı personel alımıAdalet Bakanlığı personel alımı sonuçları
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ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SON AÇIKLAMALAR 2026! Adalet Bakanlığı personel alımı sonucu isim listesi açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı'nın 15 bin personel alımında sonuç süreci adayların gündemindeki yerini koruyor. Zabıt katibi, infaz ve koruma memuru, mübaşir, icra katibi, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli ve psikolog kadrolarına başvuran adaylar, değerlendirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in personel alımına ilişkin açıklamasının ardından gözler Personel Genel Müdürlüğünün resmi duyuru sayfasına çevrildi. Sonuçların internet üzerinden ilan edilmesi ve adaylara ayrıca tebligat gönderilmemesi nedeniyle başvuru sahiplerinin duyuruları düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. Yerleşmeye hak kazanan adaylar için sonuçların ardından evrak teslim aşaması başlayacak ve gerekli belgelerin belirlenen tarihlerde ilgili kurumlara ulaştırılması istenecek. Peki, Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı sonuç sorgulama nasıl yapılır? İşte adayların takip etmesi gereken süreç...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

15 bin sözleşmeli personel alımı mülakat sonuçlarına ilişkin Adalet Bakanlığı veya Personel Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından henüz resmi bir tarih açıklaması yapılmadı. Nihai değerlendirme ve komisyon inceleme süreçlerinin tamamlanmasının ardından sonuç ilanının yapılması bekleniyor. Konuya dair bakanlıktan resmi bir duyuru veya son dakika açıklaması geldiğinde detaylar eş zamanlı olarak güncellenecektir.

ADALET BAKANLIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR? 

Değerlendirme süreci sona erip listeler erişime açıldığında adaylar sorgulama işlemlerini iki farklı resmi kanal üzerinden gerçekleştirebilecek:

* e-Devlet ve Kariyer Kapısı: Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel e-Devlet şifrelerini kullanarak Kariyer Kapısı (kariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden sisteme giriş yapıp başvuru durumlarını anlık olarak görüntüleyebilecek.

* PGM ve Adliye İnternet Siteleri: Başvuru yapılan ilgili adalet komisyonlarının (adliyelerin) resmi web sayfaları ile Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün (pgm.adalet.gov.tr) portalında il il taban puanlar, asil ve yedek aday listeleri duyurulacak.

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