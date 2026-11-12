100 bin işçiye kadro detayı son gelişmeler 2026! Taşeron, TYP, belediye şirket işçileri için istekler sıralandı

2027 ehliyet, pasaport ve kimlik ücretleri ne kadar olacak? İşte hesaplanan tutarları
2027 yılında vergi, harç ve cezaların artışında esas alınacak yeniden değerleme oranı, açıklanan ekim ayı enflasyon verileriyle netleşti. Yeniden değerleme oranı 2027 yılı için yüzde 27,83 olarak tespit edildi. Bu oran esas alınırsa 2027’de B sınıfı ehliyet harcının 8.634,50 TL’ye, bir yıllık pasaport harcının ise 5.244,90 TL’ye yükselmesi bekleniyor. İşte 2027 harç ve belge ücretleri.
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