Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Kampüsü'nde gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa ve Esenyurt Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, yeni yatırım ve projelerle başta sağlık olmak üzere İstanbul'a, ülkeye ve millete hizmet etmeyi sağlık çalışanlarıyla birlikte güçlü şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantılara geçmeden önce vatandaşlara sevindirici bir haber vermek istediğini aktararak, "Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımız müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız alıma dair takvimi ve detayları önümüzdeki günlerde açıklayacak. 'Hayırlı uğurlu olsun." dedi.