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Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2026 başvurusu ne zaman başlayacak, sürekli işçi alımında aranan şartlar neler, yaş sınırı var mı ve kura çekimi nasıl yapılacak?

09:48, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 09:48, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımında başvuru takvimi ve şartlar merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun açıklamalarının ardından adaylar, İŞKUR üzerinden kura yoluyla yapılacak alımın detaylarına odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak, hangi kadrolara personel alınacak ve yaş sınırı olacak mı?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek yeni dönem personel alımı müjdesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından kamuoyuna duyuruldu. Hekim dışı sağlık personeli ve sürekli işçi kadrolarını kapsayan dev istihdam hamlesi kapsamında, hastaneler ile sağlık merkezlerinde görev alacak adaylar başvuru takvimini ve şartları araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı kadro listesiyle birlikte adayların tercih yapabileceği görev yerleri belli oldu. Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuru takvimi belli oldu. 30 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte sağlık meslek mensuplarının tercih yapabileceği kadrolar ve yerleştirme sürecinin ayrıntıları duyuruldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 30 Ekim Cuma günü başladı ve 5 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de sona erdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum." dedi. Peki Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılıyor? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları neler, yaş sınırı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Kampüsü'nde gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa ve Esenyurt Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, yeni yatırım ve projelerle başta sağlık olmak üzere İstanbul'a, ülkeye ve millete hizmet etmeyi sağlık çalışanlarıyla birlikte güçlü şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantılara geçmeden önce vatandaşlara sevindirici bir haber vermek istediğini aktararak, "Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımız müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız alıma dair takvimi ve detayları önümüzdeki günlerde açıklayacak. 'Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığından ve Bakan Kemal Memişoğlu'ndan başvuru tarihi le ilgili bir paylaşım gelmedi. Sağlık Bakanlığı alımları 19 Kasım açıklanacak KPSS ortaöğretim sonuçları sonrası başlaması bekleniyor. Öte yandan kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmadı.

Sağlık BakanlığıSürekli İşçi Alımında Aranan Genel Şartlar Neler

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı alım ilanına henüz çıkmadığı için süreli işçi alımı için aranan şartlar tam olarak netlik kazanmadı. Sağlık Bakanlığı kura ile sürekli işçi alımı şartları en son yapılan alımda bakacak olursak, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (şartsız/silahsız), klinik destek elemanı ve hastane hizmetli kadrolarına başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlar aranacaktır. Adayların en az ilköğretim (ortaokul) veya ilgili lise/ön lisans mezunu olmaları, ilgili meslek kollarında istenen sertifika veya belgelere (özel güvenlik kimlik kartı vb.) sahip bulunmaları gerekmektedir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ:

EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL)

EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL) MEZUNU OLMAK.


GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ):

ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS ve LİSANS MEZUNU OLMAK

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖN LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN GEREĞİNCE GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK. (SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLANLAR DA BAŞVURU YAPABİLİR.)

ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAMAK.


KLİNİK DESTEK ELEMANI (HASTANE):

ORTAÖĞRETİM MEZUNU OLMAK,

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI - HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK. 

İşte Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımında aranan şartlar:

Başlıklar :Sağlık BakanlığıSağlık Bakanlığı işçi alımıSağlık Bakanlığı personel alımı şartları
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Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2026 başvurusu ne zaman başlayacak, sürekli işçi alımında aranan şartlar neler, yaş sınırı var mı ve kura çekimi nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek yeni dönem personel alımı müjdesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından kamuoyuna duyuruldu. Hekim dışı sağlık personeli ve sürekli işçi kadrolarını kapsayan dev istihdam hamlesi kapsamında, hastaneler ile sağlık merkezlerinde görev alacak adaylar başvuru takvimini ve şartları araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanlığının yayımladığı kadro listesiyle birlikte adayların tercih yapabileceği görev yerleri belli oldu. Sağlık Bakanlığının 2026 yılı 3. dönem ilk defa ve yeniden atama kurası için başvuru takvimi belli oldu. 30 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte sağlık meslek mensuplarının tercih yapabileceği kadrolar ve yerleştirme sürecinin ayrıntıları duyuruldu. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 30 Ekim Cuma günü başladı ve 5 Kasım Perşembe günü saat 18.00'de sona erdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımızın müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum." dedi. Peki Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı ne zaman yapılıyor? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuru şartları neler, yaş sınırı olacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Kampüsü'nde gerçekleştirilen İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa ve Esenyurt Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ndeki konuşmasında, yeni yatırım ve projelerle başta sağlık olmak üzere İstanbul'a, ülkeye ve millete hizmet etmeyi sağlık çalışanlarıyla birlikte güçlü şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantılara geçmeden önce vatandaşlara sevindirici bir haber vermek istediğini aktararak, "Sağlık hizmetlerinin en nitelikli şekilde vatandaşlarımıza sunulması bizim her zaman önceliğimiz olmuştur. Bu amaçla yeni bir adım daha atıyor, 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanına çıkacağımız müjdesini burada sizlerle paylaşıyorum. Sağlık Bakanlığımız alıma dair takvimi ve detayları önümüzdeki günlerde açıklayacak. 'Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor?

Sağlık Bakanlığından ve Bakan Kemal Memişoğlu'ndan başvuru tarihi le ilgili bir paylaşım gelmedi. Sağlık Bakanlığı alımları 19 Kasım açıklanacak KPSS ortaöğretim sonuçları sonrası başlaması bekleniyor. Öte yandan kadro ve branş dağılımı da henüz belli olmadı.

Sağlık BakanlığıSürekli İşçi Alımında Aranan Genel Şartlar Neler

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı alım ilanına henüz çıkmadığı için süreli işçi alımı için aranan şartlar tam olarak netlik kazanmadı. Sağlık Bakanlığı kura ile sürekli işçi alımı şartları en son yapılan alımda bakacak olursak, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi (şartsız/silahsız), klinik destek elemanı ve hastane hizmetli kadrolarına başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartlar aranacaktır. Adayların en az ilköğretim (ortaokul) veya ilgili lise/ön lisans mezunu olmaları, ilgili meslek kollarında istenen sertifika veya belgelere (özel güvenlik kimlik kartı vb.) sahip bulunmaları gerekmektedir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ:

EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL)

EN AZ 5 YILLIK İLKOKUL (YETİŞKİNLER II.KADEME EĞİTİMİ BAŞARI BELGESİNE SAHİP OLANLAR DAHİL) MEZUNU OLMAK.


GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ):

ORTAÖĞRETİM, ÖN LİSANS ve LİSANS MEZUNU OLMAK

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BİRİNDEN VEYA ÖN LİSANS PROGRAMLARININ BİRİNDEN VEYA LİSANS BÖLÜMLERİNİN BİRİNDEN MEZUN OLMAK.

5188 SAYILI ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN GEREĞİNCE GEÇERLİLİĞİ DEVAM EDEN ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLMAK. (SİLAHLI ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTINA SAHİP OLANLAR DA BAŞVURU YAPABİLİR.)

ENGELLİ VEYA ESKİ HÜKÜMLÜ OLMAMAK.


KLİNİK DESTEK ELEMANI (HASTANE):

ORTAÖĞRETİM MEZUNU OLMAK,

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI - HEMŞİRE YARDIMCILIĞI, EBE YARDIMCILIĞI, SAĞLIK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ DALININ BİRİNDEN MEZUN OLMAK. 

İşte Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımında aranan şartlar:

1/15
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

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