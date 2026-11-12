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Ara tatil ne zaman Kasım ara tatili bu Cuma mı başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor?

08:53, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:53, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Yeni eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili yaklaşırken öğrenciler, yoğun ders temposuna kısa bir mola vermeye hazırlanıyor. Tatil planlarını şekillendirmek isteyen öğrenciler ve veliler, “Ara tatil ne zaman?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Kasım ara tatili yani birinci dönem ara tatil 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek. İşte MEB 2026-2027 eğitim öğretim yılı tatil takvimi.

Kasım ara tatili için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu. Kasım ara tatili için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

SÖMESTR (15 TATİL) 2027 NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

MEB TAKVİMİ 2026-2027 

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

Başlıklar :Ara tatilkasım ara tatil tarihiMEB
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Ara tatil ne zaman Kasım ara tatili bu Cuma mı başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor?

Kasım ara tatili için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu. Kasım ara tatili için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimi ile ara tatil tarihleri belli oldu.

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Yeni eğitim ve öğretim yılında birinci dönem ara tatili 16 Kasım Pazartesi başlayacak ve 20 Kasım Cuma günü sona erecek.

SÖMESTR (15 TATİL) 2027 NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönemin ilk zili ise 8 Şubat Pazartesi çalacak.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönemin ara tatili 8 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart Cuma günü sona erecek.

2026-2027 eğitim ve öğretim yılı, 25 Haziran Cuma günü tamamlanacak.

MEB TAKVİMİ 2026-2027 

Birinci ara tatil: 16-20 Kasım 2026

Birinci dönem bitişi: 22 Ocak 2027

Yarıyıl tatili: 25 Ocak-5 Şubat 2027

İkinci dönem başlangıcı: 8 Şubat 2027

İkinci ara tatil: 8-12 Mart 2027

Okulların kapanışı: 25 Haziran 2027

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