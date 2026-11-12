12/11/2026, Perşembe09:47
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
40

Bildirimler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Katliam şebekesi suçlarını bu yalanlarla gizleyemez12 Kasım 2026 09:25 PerşembeSON DAKİKA
Hamile eşini Kelebekler Vadisi'nde götürüp uçurumdan ittiği iddia edilmişti12 Kasım 2026 09:23 PerşembeSON DAKİKA
Su ulaşım otopark derken zam oranları yüzde 6 bini aştı: 'İstanbul'a dert oldunuz'12 Kasım 2026 09:04 PerşembeSON DAKİKA
Merkez Bankası dört kredi kaleminde sınırı yükseltti: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredileri de kapsıyor...11 Kasım 2026 22:44 ÇarşambaSON DAKİKA
Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepki11 Kasım 2026 22:14 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Katliam şebekesi suçlarını bu yalanlarla gizleyemezMerkez Bankası dört kredi kaleminde sınırı yükseltti: İhtiyaç, taşıt ve ticari kredileri de kapsıyor...Dışişleri Bakanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepkiMustafa Sarıgül'ün dokunulmazlığı kaldırılabilir: Çok vahim iddialar varÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, 'COP31 Bakanlar Yemeği' programında konuşuyor

Akaryakıt indirim son durum: Benzin indirimi ne zaman? 12 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

08:28, 12/11/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:28, 12/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Ortadoğu'daki barış görüşmeleri ve Rusya-Ukrayna savaşlarında ilerleme kaydedileceğine dair umutların piyasayı baskı altına almasıyla petrol fiyatları düştü. Bugün benzinin litre fiyatına 3 lira 40 kuruş indirim geldi. Sektör kaynaklarına göre 14 Kasım’da da motorinin litre fiyatına yaklaşık 4 lira indirim bekleniyor. İşte 12 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

Brent petrol ABD-İran geriliminin azalacağı beklentisiyle 90 doların altını görmüştü. Brent petrolün varil fiyatı 07:46 itibarıyla 91,29 dolar. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzinin litre fiyatına ortalama 3,40 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

Benzin indirimi ne zaman?

Benzinin litre fiyatına ortalama 3,40 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Motorin fiyatında ise herhangi bir değişim olmadı.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 71.20 TL

Motorin litre fiyatı: 95.20 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 71 lira

Motorin: 95 lira

LPG: 50,10 lira


Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 72.20 TL

Motorin litre fiyatı: 96.40 TL

LPG litre fiyatı: 50.79 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,40 lira

Motorin: 96,60 lira

LPG: 50,70 lira

Başlıklar :Akaryakıt fiyatlarıbenzin fiyatımotorin fiyatımazot fiyatlarıakaryakıt fiyatları zam
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Akaryakıt indirim son durum: Benzin indirimi ne zaman? 12 Kasım güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ABD-İran geriliminin azalacağı beklentisiyle 90 doların altını görmüştü. Brent petrolün varil fiyatı 07:46 itibarıyla 91,29 dolar. Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzinin litre fiyatına ortalama 3,40 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı.

Benzin indirimi ne zaman?

Benzinin litre fiyatına ortalama 3,40 TL indirim geldi. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Motorin fiyatında ise herhangi bir değişim olmadı.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 71.20 TL

Motorin litre fiyatı: 95.20 TL

LPG litre fiyatı: 50.70 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 71 lira

Motorin: 95 lira

LPG: 50,10 lira


Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 72.20 TL

Motorin litre fiyatı: 96.40 TL

LPG litre fiyatı: 50.79 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 72,40 lira

Motorin: 96,60 lira

LPG: 50,70 lira

1/6
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet