Kredi limitleri arttı mı, yüzde kaç oldu? İhtiyaç ve taşıt kredisi çekmek kolaylaşacak mı? TCMB'den yeni düzenleme





Kredi kullanacak vatandaşlar için ne değişecek?

Kredi büyüme sınırlarının yükseltilmesi, bankaların ihtiyaç ve taşıt kredisi kullandırma alanını genişletiyor. Bankaların bu alanı kullanması halinde vatandaşların krediye erişimi bir miktar kolaylaşabilir. Ancak başvuruların onaylanması, müşterinin gelirine, mevcut borçlarına ve bankanın risk değerlendirmesine bağlı olmaya devam edecek.





Düzenleme, kredi faizlerinde zorunlu bir indirim veya kişisel kredi limitlerinde otomatik artış anlamına gelmiyor. Mevcut kredilerin taksitlerini de doğrudan değiştirmiyor. Vatandaşa sunulacak yeni kredi koşulları, bankaların kaynak maliyetleri ve fiyatlama tercihlerine göre şekillenecek.