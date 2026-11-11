EKPSS branş sıralaması güncellendi: Bu sıralama yerleştirmeyi etkiliyor mu? ÖSYM açıkladı

11/11/2026, Çarşamba19:36
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
45

Bildirimler

İzmir Aliağa'da 18 işçinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasında, 11 zanlı adliyeye sevk edildi11 Kasım 2026 18:35 ÇarşambaSON DAKİKA
5,5 milyon memuru ilgilendiren karar yolda: Ücret sistemi sadeleşiyor11 Kasım 2026 18:00 ÇarşambaSON DAKİKA
Bakanlık yeni yasa taslağı için düğmeye bastı: Kolon ve katlar gözetim altında tutulacak11 Kasım 2026 17:48 ÇarşambaSON DAKİKA
İstanbul'da 8 saat sürecek elektrik kesintisi: BEDAŞ ilçe ilçe açıkladı11 Kasım 2026 17:27 ÇarşambaSON DAKİKA
COP31’de Palau Devlet Başkanı’nın bir anda cebinden telefonunu çıkararak selfie yapması ilginç görüntüler oluşturdu11 Kasım 2026 17:15 ÇarşambaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
İzmir Aliağa'da 18 işçinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasında, 11 zanlı adliyeye sevk edildiCOP31’de Palau Devlet Başkanı’nın bir anda cebinden telefonunu çıkararak selfie yapması ilginç görüntüler oluşturduAraç sahipleri dikkat: e-Devlet'ten hemen kontrol edinBir kentimiz ASELSAN’ın Ankara’dan sonraki ikinci en büyük üretim üssü olmaya hazırlanıyorTrafikte ceza yememek için hemen bagajınızı kontrol edin

EKPSS branş sıralaması güncellendi: Bu sıralama yerleştirmeyi etkiliyor mu? ÖSYM açıkladı

18:56, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
ÖSYM EKPSS branş sıralaması yayınlandı

2024 EKPSS branş sıralaması, ÖSYM tarafından güncellenerek adayların erişimine sunuldu. AİS üzerinden görüntülenebilen sıralamalar, adayların başarı durumlarını karşılaştırmasını sağlıyor ancak yerleştirme işlemlerini etkilemiyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11 Kasım 2026 tarihli duyurusuyla 2024 EKPSS branş sıralaması bilgilerinin güncellendiğini bildirdi. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan adaylar, sınav sonuçlarına göre hazırlanan sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden (AİS) öğrenebilecek.

EKPSS branş sıralaması nasıl sorgulanır?

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sıralamalarına ulaşabilecek. Sorgulama için izlenecek adımlar şöyle:

  • İlgili sınavın “Branş Bazında Sıralama” sayfasını açın.
  • Sahip olduğunuz puan türleri arasından sıralamasını görmek istediğiniz puan türünü seçin.
  • Karşılaştırmaya dahil etmek istediğiniz eğitim alanlarını işaretleyin.
  • “Hesapla” butonuna basarak seçtiğiniz alanlardaki sıralamanızı görüntüleyin.
EKPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA EKRANI

Branş sıralaması yerleştirmeyi etkiliyor mu?

Branş bazında sıralama hizmeti, adayların seçtikleri puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmesi amacıyla sunuluyor. Bilgilendirme niteliğindeki bu hizmetin yerleştirme işlemlerine etkisi bulunmuyor.

Adaylar, hesaplama sırasında “Yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin.” seçeneğini de kullanabiliyor. İlgili sınav sonuçlarıyla ÖSYM tarafından B grubu kadro veya pozisyonlara merkezi yerleştirme yapılmışsa, bu seçenek işaretlendiğinde yerleştirilen adaylar hesaplamanın dışında tutuluyor.

Sıralamada hangi eğitim bilgileri kullanılıyor?

Hesaplamada, işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla e-Okul ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alınan ve ÖSYM sisteminde aktif bulunan eğitim bilgileri esas alınıyor. Sistemde aktif eğitim bilgisi görünmeyen adaylar için ilgili sınav başvurusundaki eğitim bilgileri kullanılıyor.

Seçilen eğitim alanlarında hem mezun olan hem de öğrenimine devam eden adaylar sıralamaya dahil ediliyor.

ÖSYM, ekranda görüntülenen sıralama sayfasının belge niteliği taşımadığını belirtiyor. Her türlü değerlendirmede kurumun sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınıyor.

Başlıklar :2024 ekpssengelli kamu personeli seçme sınavıekpss branş sıralamasıösym
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

EKPSS branş sıralaması güncellendi: Bu sıralama yerleştirmeyi etkiliyor mu? ÖSYM açıkladı
ÖSYM EKPSS branş sıralaması yayınlandı
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet