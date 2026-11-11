EKPSS branş sıralaması güncellendi: Bu sıralama yerleştirmeyi etkiliyor mu? ÖSYM açıkladı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 11 Kasım 2026 tarihli duyurusuyla 2024 EKPSS branş sıralaması bilgilerinin güncellendiğini bildirdi. 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan adaylar, sınav sonuçlarına göre hazırlanan sıralamalarını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden (AİS) öğrenebilecek.

EKPSS branş sıralaması nasıl sorgulanır?

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sıralamalarına ulaşabilecek. Sorgulama için izlenecek adımlar şöyle:

İlgili sınavın “Branş Bazında Sıralama” sayfasını açın.

Sahip olduğunuz puan türleri arasından sıralamasını görmek istediğiniz puan türünü seçin.

Karşılaştırmaya dahil etmek istediğiniz eğitim alanlarını işaretleyin.

“Hesapla” butonuna basarak seçtiğiniz alanlardaki sıralamanızı görüntüleyin.

Branş sıralaması yerleştirmeyi etkiliyor mu?

Branş bazında sıralama hizmeti, adayların seçtikleri puan türü ve eğitim alanlarında sınava giren diğer adaylar arasındaki başarı durumlarını değerlendirmesi amacıyla sunuluyor. Bilgilendirme niteliğindeki bu hizmetin yerleştirme işlemlerine etkisi bulunmuyor.

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Adaylar, hesaplama sırasında “Yerleştirilen adaylar sıralamaya dahil edilmesin.” seçeneğini de kullanabiliyor. İlgili sınav sonuçlarıyla ÖSYM tarafından B grubu kadro veya pozisyonlara merkezi yerleştirme yapılmışsa, bu seçenek işaretlendiğinde yerleştirilen adaylar hesaplamanın dışında tutuluyor.

Sıralamada hangi eğitim bilgileri kullanılıyor?

Hesaplamada, işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla e-Okul ve Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden alınan ve ÖSYM sisteminde aktif bulunan eğitim bilgileri esas alınıyor. Sistemde aktif eğitim bilgisi görünmeyen adaylar için ilgili sınav başvurusundaki eğitim bilgileri kullanılıyor.

Seçilen eğitim alanlarında hem mezun olan hem de öğrenimine devam eden adaylar sıralamaya dahil ediliyor.

ÖSYM, ekranda görüntülenen sıralama sayfasının belge niteliği taşımadığını belirtiyor. Her türlü değerlendirmede kurumun sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınıyor.