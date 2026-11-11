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COP31 nedir, açılımı ne? COP31 kaç gün sürecek? Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi neden önemli?

18:49, 11/11/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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COP31, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da dünya liderlerini, diplomatları ve iklim uzmanlarını bir araya getiriyor. Peki, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda hangi konular ele alınıyor, 12 günlük zirve neden önem taşıyor? Sera gazı emisyonlarının azaltılmasından iklim finansmanına, yenilenebilir enerji yatırımlarından ülkelerin iklim taahhütlerine kadar COP31’in gündemi, takvimi ve Liderler Zirvesi’ne ilişkin ayrıntılar…

COP31, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da iklim değişikliğiyle mücadele gündemiyle düzenleniyor. 9-20 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan konferansta emisyonların azaltılması, iklim finansmanı ve yenilenebilir enerji yatırımları görüşülüyor.


COP31, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında atacağı adımları ve uluslararası iş birliklerini görüşmek üzere 9 Kasım’da Antalya Expo Center’da başladı. Türkiye’nin ev sahipliğindeki konferans, dünya liderlerini, diplomatları ve iklim uzmanlarını 20 Kasım’a kadar bir araya getiriyor.


Konferans kapsamında üst düzey toplantılar, paneller ve ikili görüşmeler gerçekleştiriliyor. Müzakerelerde, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve küresel sıcaklık artışının sınırlandırılması için ülkelerin taahhütleri ele alınıyor.

COP31 nedir, açılımı ne?

COP, İngilizce “Conference of the Parties” ifadesinin kısaltması ve Türkçede “Taraflar Konferansı” anlamına geliyor. COP31 ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (UNFCCC) taraf ülkelerin katıldığı konferansın 31’inci toplantısını ifade ediyor.


1992 yılında kabul edilen sözleşme çerçevesinde düzenlenen konferans, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede ortak adımları müzakere ettiği uluslararası bir platform olarak işlev görüyor.

COP31 nerede düzenleniyor, kaç gün sürecek?

COP31, Antalya Expo Center’da gerçekleştiriliyor. 9 Kasım’da başlayan ve 20 Kasım’da sona ermesi planlanan konferansın takvimi, başlangıç ve bitiş tarihleri dahil 12 günü kapsıyor.


Konferansın gündeminde şu başlıklar bulunuyor:

- Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması.

- Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve ülkelerin iklim taahhütleri.

- İklim finansmanı ve yeşil dönüşüm.

- Yenilenebilir enerji yatırımları.

- Sıfır Atık projeleri ve sürdürülebilir kalkınma.

COP31 Liderler Zirvesi başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki iki günlük COP31 Dünya Liderler Zirvesi de başladı. Liderler buluşması, 12 günlük konferansın bir bölümünü oluşturuyor.


Resmi temaslar ve müzakereler, konferans alanındaki “Mavi Bölge”de yürütülüyor. Liderlerin programında resmi karşılama, aile fotoğrafı ve Anadolu Salonu’ndaki genel kurul görüşmeleri yer alıyor.


COP31 neden önemli?

COP31, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin taahhütlerini ve ortak hareket imkanlarını görüşmesine olanak sağlıyor. Emisyonların azaltılması, iklim finansmanı ve enerji dönüşümü, müzakerelerin temel başlıkları arasında bulunuyor.

Görüşmelerin kapsamı çevre politikalarıyla sınırlı kalmıyor; enerji, ekonomi, tarım ve sanayi alanlarıyla da bağlantı taşıyor. Konferansta bu başlıklar ele alınırken, sonuçların ve ülkelerin açıklayacağı yeni adımların müzakere sürecinde netleşmesi bekleniyor.

Başlıklar :antalyatürkiyecop31birleşmiş milletler iklim değişikliği konferansıbirleşmiş milletler iklim zirvesi
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COP31 nedir, açılımı ne? COP31 kaç gün sürecek? Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi neden önemli?

COP31, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da iklim değişikliğiyle mücadele gündemiyle düzenleniyor. 9-20 Kasım 2026 tarihlerini kapsayan konferansta emisyonların azaltılması, iklim finansmanı ve yenilenebilir enerji yatırımları görüşülüyor.


COP31, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında atacağı adımları ve uluslararası iş birliklerini görüşmek üzere 9 Kasım’da Antalya Expo Center’da başladı. Türkiye’nin ev sahipliğindeki konferans, dünya liderlerini, diplomatları ve iklim uzmanlarını 20 Kasım’a kadar bir araya getiriyor.


Konferans kapsamında üst düzey toplantılar, paneller ve ikili görüşmeler gerçekleştiriliyor. Müzakerelerde, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve küresel sıcaklık artışının sınırlandırılması için ülkelerin taahhütleri ele alınıyor.

COP31 nedir, açılımı ne?

COP, İngilizce “Conference of the Parties” ifadesinin kısaltması ve Türkçede “Taraflar Konferansı” anlamına geliyor. COP31 ise Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne (UNFCCC) taraf ülkelerin katıldığı konferansın 31’inci toplantısını ifade ediyor.


1992 yılında kabul edilen sözleşme çerçevesinde düzenlenen konferans, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede ortak adımları müzakere ettiği uluslararası bir platform olarak işlev görüyor.

COP31 nerede düzenleniyor, kaç gün sürecek?

COP31, Antalya Expo Center’da gerçekleştiriliyor. 9 Kasım’da başlayan ve 20 Kasım’da sona ermesi planlanan konferansın takvimi, başlangıç ve bitiş tarihleri dahil 12 günü kapsıyor.


Konferansın gündeminde şu başlıklar bulunuyor:

- Küresel sıcaklık artışının 1,5 dereceyle sınırlandırılması.

- Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve ülkelerin iklim taahhütleri.

- İklim finansmanı ve yeşil dönüşüm.

- Yenilenebilir enerji yatırımları.

- Sıfır Atık projeleri ve sürdürülebilir kalkınma.

COP31 Liderler Zirvesi başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğindeki iki günlük COP31 Dünya Liderler Zirvesi de başladı. Liderler buluşması, 12 günlük konferansın bir bölümünü oluşturuyor.


Resmi temaslar ve müzakereler, konferans alanındaki “Mavi Bölge”de yürütülüyor. Liderlerin programında resmi karşılama, aile fotoğrafı ve Anadolu Salonu’ndaki genel kurul görüşmeleri yer alıyor.


COP31 neden önemli?

COP31, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin taahhütlerini ve ortak hareket imkanlarını görüşmesine olanak sağlıyor. Emisyonların azaltılması, iklim finansmanı ve enerji dönüşümü, müzakerelerin temel başlıkları arasında bulunuyor.

Görüşmelerin kapsamı çevre politikalarıyla sınırlı kalmıyor; enerji, ekonomi, tarım ve sanayi alanlarıyla da bağlantı taşıyor. Konferansta bu başlıklar ele alınırken, sonuçların ve ülkelerin açıklayacağı yeni adımların müzakere sürecinde netleşmesi bekleniyor.

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