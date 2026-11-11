COP31 nedir, açılımı ne? COP31 kaç gün sürecek? Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi neden önemli?

AJet özel yeni indirim kampanyasını duyurdu: AJET yüzde 50 indirim kampanyası başladı mı, bilet nereden ve nasıl alınır, nerelerde geçerli?
AJet, 11 Kasım’a özel kampanyası kapsamında tüm ek paketlerde yüzde 50 indirim sunuyor. KASIM11 indirim koduyla yararlanılabilen kampanya için biletlerin 11 Kasım’da alınması gerekiyor. İndirim, 1 Aralık 2026 ile 20 Ocak 2027 tarihleri arasındaki uçuşları kapsıyor. Peki, AJet kampanyalı bilet nereden ve nasıl alınır, indirim hangi uçuşlarda geçerli?
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