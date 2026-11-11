50 bin TL'yi duyan koşuyor! Kayıt için kuyruğa girdiler: Kontenjanlar doldu, telefonlarımız susmuyor’

Şu anda yaklaşık 30-35 bin TL civarında olan toplam maliyetin yüzde 55-60 civarı yükselmesi öngörüler arasında.

Yeni yılda yeniden değerleme oranlarıyla birlikte harç, harç bedeli ve değerli kağıt ücretlerinin artacak olması, sürücü kursu maliyetleriyle birleşince ehliyet sahibi olmayı ciddi bir bütçe kalemi haline getirdi. Sektör temsilcileri, adayların 20 bin TL'lik olası maliyet artışından etkilenmemek için son haftalarda kurs kapılarını zorladığını belirtiyor.

KURS VE HARÇ MALİYETLERİNDE YÜZDE 60 ZAM BEKLENTİSİ

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; halen B sınıfı ehliyet sahibi olmanın toplam maliyeti 30-35 bin TL civarında seyrederken; 2027 yılıyla birlikte sadece sürücü kursu ücretlerinin 35 bin TL seviyesine çıkması öngörülüyor. E-sınav, direksiyon sınavı harcı, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı gibi ek ödemelerin de artmasıyla birlikte ehliyet maliyetinin yüzde 55-60 oranında zamlanacağı ve adayların cebinden ortalama 20 bin TL daha fazla para çıkacağı hesaplanıyor.

"KONTENJANLAR DOLDU, TELEFONLARIMIZ SUSMUYOR"

İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin, mevcut kurs ücretlerinin 20-25 bin TL bandında olduğunu ve yeni yılda 35 bin TL'ye çıkacağını kaydetti. Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz ise Ankara'da doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını dile getirdi. Sürücü kursu işletmecileri, zam duyumlarının ardından adayların yoğun bir telefon trafiği oluşturduğunu ve birçok sınıfta kayıtların tamamen kapandığını aktarıyor.

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ZAM KORKUSUNA "ZORLAŞAN SINAV UYGULAMASI" DA EKLENDİ

Yoğun talebin tek nedeni zam beklentisi değil. Direksiyon sınavlarında ezbere dayalı sabit parkur uygulaması yerine adayların gerçek trafik şartlarındaki sürüş becerilerinin ölçüleceği yeni dönemin başlayacak olması da kararlarda etkili oluyor. Sınavların zorlaşacağı beklentisi ile birleşen maliyet kaygısı nedeniyle vatandaşların ihtiyaç kredisi çekerek veya kredi kartına taksit yaptırarak ehliyet kurslarına kayıt yaptırdığı ifade ediliyor.

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