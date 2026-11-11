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14 ilde dolandırıcılık ve bahis operasyonu: 22 milyar TL'lik para trafiği ortaya çıktı

10:46, 11/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:10, 11/11/2026, Çarşamba
DHA
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Dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda dudak uçuklatan rakam

İçişleri Bakanlığı, 14 ilde düzenlenen operasyonlarda banka hesaplarında 22 milyar TL para hareketliliği tespit edilen 112 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve tefecilik yaptığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, 14 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet ve Tefecilik" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 112 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin banka hesaplarında 22 milyar TL para hareketliliği tespit edildi.

112 şüphelinin yasa dışı faaliyetleri ortaya çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 14 il merkezli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
- Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,
- Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları,
- Vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları,
- Yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı: Operasyonlar kararlılıkla sürecek

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların huzurunu bozan suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."


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Başlıklar :İçişleri BakanlığıoperasyonJandarma Genel Komutanlığı
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14 ilde dolandırıcılık ve bahis operasyonu: 22 milyar TL'lik para trafiği ortaya çıktı
Dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda dudak uçuklatan rakam
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