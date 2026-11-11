14 ilde dolandırıcılık ve bahis operasyonu: 22 milyar TL'lik para trafiği ortaya çıktı

İçişleri Bakanlığı, 14 il merkezli "Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Siber Güvenlik Kanununa Muhalefet ve Tefecilik" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 112 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin banka hesaplarında 22 milyar TL para hareketliliği tespit edildi.
112 şüphelinin yasa dışı faaliyetleri ortaya çıktı
Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 14 il merkezli operasyonlar düzenlendi.
İçişleri Bakanlığı: Operasyonlar kararlılıkla sürecek
İçişleri Bakanlığı açıklamasında, vatandaşların huzurunu bozan suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Vatandaşlarımızın huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz.
Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."
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