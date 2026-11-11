Gençlik ve sporda 2027 hedefleri

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gelecek dönemin yatırım ve organizasyon hedeflerini açıkladı. Yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelenin de süreceğini belirten Bak, Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile spor federasyonlarının ortak çalışmalar yürüteceğini söyledi. Spor yatırımlarına ilişkin 2027 yılının yol haritasını paylaşan Bak şu açıklamalarda bulundu:

810 YENİ TESİS İÇİN HAZIRLIK

"Ülke genelinde 62 milyar 919 milyon liralık sözleşme bedeline sahip 565 spor tesisin yapımı sürüyor. Ayrıca 810 yeni tesisin ihale ve proje hazırlıkları yürütülüyor. Yapımı planlanan 49 stadyumdan 42'si tamamlandı. Kalan 7 stadyumun inşası devam ediyor.

DEPREM BÖLGESİNE YENİ YURTLAR

Öğrenci yurtlarında kapasite artışı sağlanacak. Toplam 26 bin 521 yatak kapasiteli 21 yurdun yapımı devam ediyor. Deprem bölgesinde ise 12,5 milyar liralık yatırımla 4 bin yataklı 4 yurt ve 140 gençlik ve spor tesisi inşa ediliyor. Ayrıca 14 bin 150 yatak kapasiteli 15 yurt ile 22 tesisin proje ve ihale çalışmaları yürütülüyor.

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6 BİN SPORCU İSTANBUL'A GELECEK

İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları'nda yaklaşık 6 bin sporcuyu ağırlayacak. İstanbul ayrıca 2027 UEFA Konferans Ligi Finali'ne ev sahipliği yapacak. Türkiye, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte düzenleyecek.

9 BİN GENCE DAHA İSTİHDAM

Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nın ikinci etabında 28 yeni proje hayata geçirilecek. Eş finansmanla 2 milyar 806 milyon liralık kaynak öngörülen projelerle 9 bin 106 gence daha istihdam sağlanması hedefleniyor."

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