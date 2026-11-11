İzleme Komisyonu için istişare

Kurtulmuş, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Yol Grubu yöneticileri Bülent Kaya ve Selçuk Özdağ’ı Meclis’teki makam odalarında ziyaret etti. Görüşmelerin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, “TBMM’de kurulacak izleme komisyonu vasıtasıyla bu süreç milletimiz adına takip edilecek ve gerekli tavsiyelerde bulunulacaktır. En kısa süre içinde TBMM’de oluşturulacak izleme komisyonu millet adına bu süreci takip ve kontrol etmek için çalışmalarına başlayacaktır” dedi. Kurtulmuş bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile AK Parti grup yönetimini, yarın ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.

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