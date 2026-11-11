ABD'de büyük hesaplaşma

Hem Cumhuriyet’e hem tarihimize sahip çıktık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” dolayısıyla devlet erkanıyla birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’ndaki törende konuşan Erdoğan, “Biz hem Cumhuriyet'in kazanımlarına hem de binlerce yıllık tarihimize sahip çıkarak, her sayfası şanla şerefle dolu mazimizi bir bütün hâlinde kucaklayarak reddimiras edenlerin açtığı yarayı kapatmaya çalıştık” dedi.
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