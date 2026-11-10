Tonlarcası koparılıp yere atılıyordu: Şimdi kapış kapış satılan lezzetin sırrı ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işletmelere çifte müjde: Destek süreleri uzatılıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konaklama vergisi indirimi ve çalışan desteğinin uzatılacağını duyurdu. Konaklama vergisi indirimi bir yıl daha uzatılırken Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislere verilen çalışan desteğinin 2028 yılına kadar sürdürülmesi kararlaştırıldı. Türkiye’nin dokuz aylık turizm gelirinin 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığı dönemde açıklanan kararlarla birlikte, vergi indiriminin yeni bitiş tarihi ve çalışan desteğinden yararlanma koşullarına ilişkin uygulama ayrıntıları önem kazandı.
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