Tonlarcası koparılıp yere atılıyordu: Şimdi kapış kapış satılan lezzetin sırrı ortaya çıktı

"Yıllık 13 ton şeftali çağlası işliyoruz"





Çağla turşusuna olan talebin her geçen gün arttığına dikkat çeken Soysal, sezondaki talep yoğunluğuna göre üretim planlaması yaptıklarını belirtti.





Yıllık ortalama 13 ton şeftali çağlasını işlediklerini kaydeden Soysal, "Talebi çok fazla. Her sene tonajımız farklı oluyor; kimi sene 12 ton, kimi sene 15 ton yapıyoruz. Sezon başında listelerimize bakıp hangi ürün daha çok isteniyorsa üretimi ona göre hızlandırıyoruz. Çağla turşusu çok aşırı derecede bir trend oldu, sofralarda ayrı bir lezzet haline geldi" dedi.





Tarlada kaybolup giden çağlaları satın alarak katma değerli ürüne çeviren firma, hem tarımsal israfın önüne geçiyor hem de Gedelek turşusunun ürün yelpazesine yeni bir lezzet kazandırıyor.