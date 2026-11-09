THY’den öğrencilere müjde: Yurt dışı uçuşlarda yüzde 15 indirim kampanyası

ABD ve Kanada başta olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor: Yaprağından posasına dev ekonomiye dönüştü

Balıkesir’in Edremit Körfezi’nde hasadı devam eden zeytinler; yaprağından meyvesine, çekirdeğinden posasına kadar her aşamada işlenerek ekonomiye kazandırılıyor.