Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
THY'den 3. çeyrekte 929 milyon dolar kâr

THY'den 3. çeyrekte 929 milyon dolar kâr

04:00, 05/11/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
THY'den 3. çeyrekte 929 milyon dolar kâr
Arşiv.

Türk Hava Yolları, Orta Doğu'daki savaş ve jet yakıtı maliyetlerindeki sert yükselişe rağmen temmuz-eylül döneminde 929 milyon dolar esas faaliyet kârı elde etti. Şirketin toplam gelirleri yüzde 19,3 artışla 8,3 milyar dolara yükseldi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker, küresel havacılık sektöründeki tüm olumsuzluklara rağmen hem yolcu sayısı hem de doluluk oranını artırdıklarını bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), Orta Doğu’daki savaş ve katlanan yakıt maliyetlerinin gölgesinde geçen 2026’nın üçüncü çeyreğinde (temmuz-eylül döneminde) gelirlerini yıllık bazda yüzde 19,3 artırarak 8,3 milyar dolara, esas faaliyet kârını ise 929 milyon dolara taşıdı. Küresel ölçekte tırmanan jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarındaki sert yükselişin havacılık sektörünü baskıladığı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde Türk Hava Yolları, operasyonel çevikliği ve güçlü talep yönetimi sayesinde büyümesini sürdürdü.

Murat Şeker
Murat Şeker

TurkIsh Cargo’nun geliri 1,2 milyar doları aştı

Asya, Avrupa ve Türkiye iç pazarından gelen güçlü seyahat talebini esnek kapasite yönetimiyle karşılayan THY, Avrupa’nın en fazla uçuş gerçekleştiren taşıyıcı ünvanını korudu. Üçüncü çeyrekte taşınan yolcu sayısı yüzde 4,7 artışla 28,5 milyona çıkarken, yolcu doluluk oranı 1,5 puanlık artışla yüzde 87,1 seviyesine ulaştı. Şirket, çeyrek bazında yüzde 3,2 kapasite artışı kaydetti. Turkish Cargo, stratejik coğrafi konumunun ve güçlü altyapısının avantajıyla üçüncü çeyrekte taşıdığı kargo hacmini yüzde 7,4 yükseltti. Birim gelirlerdeki toparlanmanın da katkısıyla kargo gelirleri yıllık bazda yüzde 45,6 artış kaydederek, 1,2 milyar dolar barajını aştı.

Jet yakıtı maliyetlerinin yılbaşından bu yana yüzde 118 oranında yükselmesi ve küresel enflasyonun yakıt dışı giderleri yukarı çekmesi, operasyonel kâr marjlarını daralttı. Bu meyanda Türk Hava Yolları, 2026 yılı için öngördüğü yüzde 10’luk yıllık kapasite büyüme hedefini aşağı yönlü revize etti. Yılın ilk dokuz aylık döneminde şirketin faiz, amortisman, vergi ve kira öncesi kârı (FAVKÖK) 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Artan maliyetlerin etkisiyle FAVKÖK marjı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 6,2 puan gerileyerek yüzde 17,6 oldu. Tüm bu gelişmelerle birlikte THY, büyümesini hız kesmeden sürdürdü. 2026’nın ilk dokuz ayında toplam 4,6 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilirken şirketin konsolide varlık büyüklüğü ise 52 milyar doları aştı.

Savaşın maliyet baskısı sürüyor

  • 2026 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, "Orta Doğu’da yaşanan savaş ve jet yakıtı fiyatlarındaki yüksek seyir, üçüncü çeyrekte küresel havacılık sektörü üzerinde önemli bir baskı oluşturdu. Üçüncü çeyreğin her ayında yolcu sayısı ve doluluk oranımızı artırabilmemiz; esnek iş modelimizin ve operasyonel kabiliyetlerimizin gücünü net bir şekilde ortaya koymakta. Mevcut konjonktür doğrultusunda sermaye tahsisinde seçici bir yaklaşım benimseyerek kaynaklarımızı öncelikli ve seçici yatırımlara yönlendiriyoruz" dedi.

TOKİ'den dev gayrimenkul hamlesi: 61 ilde 725 arsa açık artırmayla satışa çıkıyor
Ekonomi
TOKİ'den dev gayrimenkul hamlesi: 61 ilde 725 arsa açık artırmayla satışa çıkıyor
Togg T10X otomobil pazarında liderliğini bırakmıyor: Üst üste 3. ayda da zirvede
Ekonomi
Togg T10X otomobil pazarında liderliğini bırakmıyor: Üst üste 3. ayda da zirvede
Çiftçilere 9 ayda 115,5 milyar liralık destek
Ekonomi
Çiftçilere 9 ayda 115,5 milyar liralık destek

Başlıklar :THYEkonomiMurat Şeker
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026