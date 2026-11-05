THY'den 3. çeyrekte 929 milyon dolar kâr

Türk Hava Yolları (THY), Orta Doğu’daki savaş ve katlanan yakıt maliyetlerinin gölgesinde geçen 2026’nın üçüncü çeyreğinde (temmuz-eylül döneminde) gelirlerini yıllık bazda yüzde 19,3 artırarak 8,3 milyar dolara, esas faaliyet kârını ise 929 milyon dolara taşıdı. Küresel ölçekte tırmanan jeopolitik gerilimler ve enerji fiyatlarındaki sert yükselişin havacılık sektörünü baskıladığı 2026 yılı üçüncü çeyreğinde Türk Hava Yolları, operasyonel çevikliği ve güçlü talep yönetimi sayesinde büyümesini sürdürdü.

Murat Şeker

TurkIsh Cargo’nun geliri 1,2 milyar doları aştı

Asya, Avrupa ve Türkiye iç pazarından gelen güçlü seyahat talebini esnek kapasite yönetimiyle karşılayan THY, Avrupa’nın en fazla uçuş gerçekleştiren taşıyıcı ünvanını korudu. Üçüncü çeyrekte taşınan yolcu sayısı yüzde 4,7 artışla 28,5 milyona çıkarken, yolcu doluluk oranı 1,5 puanlık artışla yüzde 87,1 seviyesine ulaştı. Şirket, çeyrek bazında yüzde 3,2 kapasite artışı kaydetti. Turkish Cargo, stratejik coğrafi konumunun ve güçlü altyapısının avantajıyla üçüncü çeyrekte taşıdığı kargo hacmini yüzde 7,4 yükseltti. Birim gelirlerdeki toparlanmanın da katkısıyla kargo gelirleri yıllık bazda yüzde 45,6 artış kaydederek, 1,2 milyar dolar barajını aştı.

Jet yakıtı maliyetlerinin yılbaşından bu yana yüzde 118 oranında yükselmesi ve küresel enflasyonun yakıt dışı giderleri yukarı çekmesi, operasyonel kâr marjlarını daralttı. Bu meyanda Türk Hava Yolları, 2026 yılı için öngördüğü yüzde 10’luk yıllık kapasite büyüme hedefini aşağı yönlü revize etti. Yılın ilk dokuz aylık döneminde şirketin faiz, amortisman, vergi ve kira öncesi kârı (FAVKÖK) 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Artan maliyetlerin etkisiyle FAVKÖK marjı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 6,2 puan gerileyerek yüzde 17,6 oldu. Tüm bu gelişmelerle birlikte THY, büyümesini hız kesmeden sürdürdü. 2026’nın ilk dokuz ayında toplam 4,6 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirilirken şirketin konsolide varlık büyüklüğü ise 52 milyar doları aştı.

Savaşın maliyet baskısı sürüyor

2026 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, "Orta Doğu’da yaşanan savaş ve jet yakıtı fiyatlarındaki yüksek seyir, üçüncü çeyrekte küresel havacılık sektörü üzerinde önemli bir baskı oluşturdu. Üçüncü çeyreğin her ayında yolcu sayısı ve doluluk oranımızı artırabilmemiz; esnek iş modelimizin ve operasyonel kabiliyetlerimizin gücünü net bir şekilde ortaya koymakta. Mevcut konjonktür doğrultusunda sermaye tahsisinde seçici bir yaklaşım benimseyerek kaynaklarımızı öncelikli ve seçici yatırımlara yönlendiriyoruz" dedi.

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