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Çiftçilere 9 ayda 115,5 milyar liralık destek

Çiftçilere 9 ayda 115,5 milyar liralık destek

13:40, 04/11/2026, Çarşamba
AA
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Çiftçilere 9 ayda 115,5 milyar liralık destek
Desteklerin yüzde 73,3'ü bitkisel üretim, yüzde 23,5'i hayvansal üretim, yüzde 2,6'sı kırsal kalkınma, yüzde 0,3'ü AR-GE ve yüzde 0,2'si su ürünleri üretimine yönelik oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ocak-eylül döneminde çiftçilere 115 milyar 496 milyon lira destekleme ödemesi yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın istatistik bülteninden yaptığı derlemeye göre, tarımsal üretimin güçlendirilmesi için üreticilerin desteklenmesine devam ediliyor.

Bakanlık, üreticileri bitkisel ve hayvansal üretim, kırsal kalkınma, tarımsal AR-GE ve su ürünleri üretimi alanlarında destekliyor.

Bu kapsamda tarımsal desteklerden bu yıl 3 milyon çiftçi yararlandı. Tarımsal destek bütçesi 2026 için 167,6 milyar lira olarak belirlenirken çiftçilere 9 ayda 115 milyar 496 milyon lira ödeme yapıldı.

Söz konusu dönemdeki ödemelerin yüzde 73,3'ü bitkisel üretim, yüzde 23,5'i hayvansal üretim, yüzde 2,6'sı kırsal kalkınma, yüzde 0,3'ü AR-GE ve yüzde 0,2'si su ürünleri üretimine yönelik oldu.

Yaklaşık olarak bitkisel üretim için 84 milyar 655 milyon lira, hayvansal üretim için 27 milyar 136 milyon lira, kırsal kalkınma için 3 milyar 13 milyon lira, tarımsal AR-GE için 407 milyon lira ve su ürünleri üretimi için 285 milyon lira destek verildi.

Desteklerin ayrıntılarına bakıldığında, bitkisel üretimde temel destek için yaklaşık 44 milyar 593 milyon lira, hayvansal üretimde büyükbaş hayvancılık (buzağı) için 12 milyar 14 milyon lira ve kırsal kalkınma yatırımları için de yaklaşık 2 milyar 833 milyon lira ödendiği görüldü.

Üçüncü çeyrekte yapılan destek ödemeleri

Yılın temmuz-eylül döneminde de bitkisel üretimin desteklenmesi kapsamında en fazla lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için kira ödemesi yapıldı.

Hayvansal üretim alanında en çok büyükbaş hayvancılık (buzağı), hayvan ve sürü sağlığı, hayvan hastalıkları tazminatı ve küçükbaş hayvancılık (kuzu-oğlak) desteklendi. Kırsal kalkınmanın desteklenmesi kapsamında da kırsal kalkınma yatırımları ödemeleri ön plana çıktı.

Bitkisel üretimin desteklenmesi amacıyla çiftçilere, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için 47 milyon lira kira destek ödemesi yapıldı.

Hayvansal üretimde büyükbaş hayvancılık için 4 milyar 51 milyon lira, hayvan ve sürü sağlığı için yaklaşık 1 milyar 325 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 1 milyar 139 milyon lira ve küçükbaş hayvancılık için 1 milyar 95 milyon lira destek verildi.

Kırsal kalkınma yatırımları için 1 milyar 232 milyon lira ödendi.


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Başlıklar :istatistik bülteniTarım ve Orman Bakanlığıtarımsal destek ödemeleri
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