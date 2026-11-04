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Türkiye'de106 mağazası bulunan MediaMarkt el değiştiriyor

Türkiye'de106 mağazası bulunan MediaMarkt el değiştiriyor

11:22, 04/11/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 12:15, 04/11/2026, Çarşamba
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Türkiye'de106 mağazası bulunan MediaMarkt el değiştiriyor

Türkiye’de 106 mağazasıyla faaliyet gösteren MediaMarkt’ın çatı şirketi Ceconomy, Çinli e-ticaret devi JD.com’a devrediliyor. Avrupa Komisyonu, 2,2 milyar euroluk satın alma işlemine gerekli şartların yerine getirilmesiyle onay verdi. Devir işleminin önümüzdeki günlerde tamamlanması bekleniyor.

Avrupa elektronik perakende sektöründe dikkat çeken bir satın alma sürecinde önemli aşama geride kaldı. MediaMarkt ve Saturn markalarını bünyesinde barındıran Almanya merkezli Ceconomy’nin, Çinli JD.com tarafından satın alınmasına Avrupa Komisyonu onay verdi.


Yaklaşık 2,2 milyar euro değerindeki anlaşmanın tamamlanmasıyla JD.com, Avrupa’nın 11 ülkesinde faaliyet gösteren binden fazla mağazaya erişim sağlayacak. Böylece şirketin Avrupa pazarındaki varlığını genişletmesi ve uluslararası rekabette elini güçlendirmesi hedefleniyor.

Avrupa elektronik perakende sektöründe dikkat çeken bir satın alma sürecinde önemli aşama geride kaldı. MediaMarkt ve Saturn markalarını bünyesinde barındıran Almanya merkezli Ceconomy’nin, Çinli JD.com tarafından satın alınmasına Avrupa Komisyonu onay verdi.Yaklaşık 2,2 milyar euro değerindeki anlaşmanın tamamlanmasıyla JD.com, Avrupa’nın 11 ülkesinde faaliyet gösteren binden fazla mağazaya erişim sağlayacak. Böylece şirketin Avrupa pazarındaki varlığını genişletmesi ve uluslararası rekabette elini güçlendirmesi hedefleniyor.


TÜRKİYE'DE 106 MAĞAZASI BULUNUYOR


2007 yılından bu yana Türkiye pazarında faaliyet gösteren MediaMarkt, ülke genelinde 106 mağazayla hizmet veriyor. Markanın ana şirketi Ceconomy ise MediaMarkt ve Saturn aracılığıyla Avrupa genelinde geniş bir mağaza ağına sahip.


Satın alma işleminin tamamlanmasıyla Türkiye'deki MediaMarkt operasyonları da yeni ortaklık yapısının kapsamına girecek. Ancak Türkiye'deki mağazaların kapanacağına veya markanın adının değişeceğine ilişkin açıklanmış bir karar bulunmuyor.


TÜRKİYE'DE 106 MAĞAZASI BULUNUYOR2007 yılından bu yana Türkiye pazarında faaliyet gösteren MediaMarkt, ülke genelinde 106 mağazayla hizmet veriyor. Markanın ana şirketi Ceconomy ise MediaMarkt ve Saturn aracılığıyla Avrupa genelinde geniş bir mağaza ağına sahip.Satın alma işleminin tamamlanmasıyla Türkiye'deki MediaMarkt operasyonları da yeni ortaklık yapısının kapsamına girecek. Ancak Türkiye'deki mağazaların kapanacağına veya markanın adının değişeceğine ilişkin açıklanmış bir karar bulunmuyor.


AVRUPA KOMİSYONU ŞARTLAR GETİRDİ


Avrupa Komisyonu, satın alma sürecinde JD.com'un Çin'den sağladığı olası devlet desteklerini de mercek altına aldı. İncelemede, tercihli finansman olanakları, vergi teşvikleri ve hibelerin şirkete Avrupa pazarında haksız rekabet avantajı sağlayıp sağlamadığı değerlendirildi.


Türkiye Gazetesi'nin haberine göre komisyonun endişeleri üzerine JD.com bazı yükümlülükleri kabul etti. Şirket, Ceconomy'ye ürün tedariki ve finansman sağlanmasında piyasa koşullarına uyacağını taahhüt etti. Ayrıca daha küçük rakiplerin de şirketin Avrupa'daki lojistik ve teknoloji altyapısından adil koşullarda yararlanabilmesi öngörüldü.


AVRUPA KOMİSYONU ŞARTLAR GETİRDİAvrupa Komisyonu, satın alma sürecinde JD.com'un Çin'den sağladığı olası devlet desteklerini de mercek altına aldı. İncelemede, tercihli finansman olanakları, vergi teşvikleri ve hibelerin şirkete Avrupa pazarında haksız rekabet avantajı sağlayıp sağlamadığı değerlendirildi.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre komisyonun endişeleri üzerine JD.com bazı yükümlülükleri kabul etti. Şirket, Ceconomy'ye ürün tedariki ve finansman sağlanmasında piyasa koşullarına uyacağını taahhüt etti. Ayrıca daha küçük rakiplerin de şirketin Avrupa'daki lojistik ve teknoloji altyapısından adil koşullarda yararlanabilmesi öngörüldü.


HİSSEDARLARA ÖDEMELERİN 12 KASIM'DA YAPILMASI BEKLENİYOR


Satın alma teklifini kabul eden Ceconomy hissedarlarının ödemelerini 12 Kasım civarında alması bekleniyor. İşlemin önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.


Ceconomy yönetimi, JD.com ile kurulacak ortaklığın şirketin çok kanallı perakende stratejisini hızlandıracağını belirtirken, Çinli şirket de satın almayla Avrupa'daki rekabet gücünü artırmayı ve büyümesini desteklemeyi hedefliyor.


HİSSEDARLARA ÖDEMELERİN 12 KASIM'DA YAPILMASI BEKLENİYORSatın alma teklifini kabul eden Ceconomy hissedarlarının ödemelerini 12 Kasım civarında alması bekleniyor. İşlemin önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.Ceconomy yönetimi, JD.com ile kurulacak ortaklığın şirketin çok kanallı perakende stratejisini hızlandıracağını belirtirken, Çinli şirket de satın almayla Avrupa'daki rekabet gücünü artırmayı ve büyümesini desteklemeyi hedefliyor.
Başlıklar :mediamarkttürkiyececonomyjdcom
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