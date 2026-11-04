Türkiye'de106 mağazası bulunan MediaMarkt el değiştiriyor

Esnafa 1 milyon lira destek müjdesi: Bakan Kacır duyurdu sel felaketinin yaraları sarılıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul ve yurdun çeşitli bölgelerinde yaşanan sel felaketlerinden olumsuz etkilenen işletmelere yönelik can suyu niteliğinde yeni bir destek paketini duyurdu. KOSGEB aracılığıyla devreye alınan "Acil Durumlar Desteği" kapsamında, hasar gören mikro işletmelere 500 bin, küçük işletmelere ise 1 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi imkanı sağlanacak. Bölge esnafının finansman yükünü hafifletmeyi ve ekonomik faaliyetlerin kesintisiz sürmesini hedefleyen bu önemli paketin vade seçenekleri, başvuru şartları ve son başvuru tarihi belli oldu.