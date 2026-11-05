MKE'de hedef 106 ülkeye 500 milyon dolarlık satış

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) 2026 sonunda 500 milyon doların üzerinde ihracat hedeflerken, Askerî Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş'nin (ASFAT) dokuz aylık satışlarında ihracatın payı yüzde 57'ye ulaştı. MKE'nin imzalanmış sözleşmelerinin toplam değeri 9,9 milyar dolara yükseldi. Bu tutarın 1,5 milyar doları yurt dışı, 8,4 milyar doları yurt içi sözleşmelerden oluştu. Şirketin ihracat yaptığı ülke sayısı 106'ya ulaşırken, cirosu 470 milyon dolardan 1,6 milyar dolara çıktı.

9 ÜLKEDE 12 ÜRETİM TESİSİ

MKE, ürün ihracatının yanı sıra teknoloji transferi ve ortak üretim projelerine de ağırlık veriyor. Dokuz ülkede 12 üretim tesisinin kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülürken, Moğolistan ve Ürdün'deki fişek üretim hatları tamamlandı. TOLGA yakın hava savunma sistemi için Katar, Mısır ve Suudi Arabistan ile ihracat ve ortak üretim anlaşmaları imzalandı. DENİZHAN deniz topu Romanya ve Endonezya'ya, BORAN obüsü ise Bangladeş, Makedonya ve Arnavutluk'a ihraç edildi.

ASFAT SATIŞLARININ YÜZDE 57'Sİ İHRACAT

ASFAT'ın 2026'nın ilk dokuz ayında satışları 45,3 milyar liraya, kârı 11,2 milyar liraya ulaştı. Yaklaşık 25,8 milyar liralık satış dış pazarlardan elde edildi. Şirketin uluslararası pazarlara sunduğu tekliflerin toplam değeri ise 13 milyar doları buldu. ASFAT, Pakistan MİLGEM Programı kapsamında dört korvetten ikisini teslim etti. Diğer iki geminin 2027'de teslim edilmesi planlanıyor. Şirket ayrıca Romanya'ya muharip sınıf gemi ihraç ederken, Suudi Arabistan'a 15 mayın temizleme aracı, Gambiya'ya 17 taktik tekerlekli zırhlı araç teslim etti. Ürdün'e beş devriye botunun teslimatının da 2027'nin ikinci yarısında yapılması hedefleniyor.

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