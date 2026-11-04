HÜRKUŞ filosu büyüyor: Hava Kuvvetleri envanterindeki uçak sayısı 4'e çıktı

Türk Savunma Sanayisinde yeni dönem: PİRANA KİDA görev başında

Makina ve Kimya Endüstrisi, Türk savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği PİRANA KİDA'nın resmi olarak göreve başladığını duyurdu. Kurumun resmi platformları üzerinden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, yeni nesil sistemin hedefe kesintisiz hızla ilerleme kabiliyetine dikkat çekildi. Milli Savunma Bakanlığının da etiketlendiği bu kritik gelişme, Türkiye'nin insansız araç teknolojilerindeki caydırıcı gücünü bir kez daha kanıtladı.