SSB Başkanı Görgün: Savunma ve havacılık ihracatı 11 milyara yükseldi

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında yükseliş ivmesi ekim ayında da devam etti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ihracatın ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 1 milyar 140 milyon dolara ulaştığını, son 12 aylık ihracatın ise yüzde 37 artışla 11 milyar 357 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Görgün X hesabından yaptığı paylaşımda savunma ve havacılık alanındaki ihracatlara ilişkin bilgi verdi. Görgün mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Savunma ve Havacılık İhracatımız Artmaya Devam Ediyor! Ekim ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artışla 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı. Ocak–ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 8 milyar 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Son 12 ayda, ihracatımız, yüzde 37 artarak 11 milyar 357 milyon dolara yükseldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, millî teknolojilerimizi uluslararası pazarlara taşıyor, savunma sanayiimizin üretim ve ihracat kapasitesini geliştiriyoruz. Bu başarıda emeği bulunan çalışma arkadaşlarıma, şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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