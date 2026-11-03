SSB Başkanı Görgün: Savunma ve havacılık ihracatı 11 milyara yükseldi
Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, savunma ve havacılık ihracatının son bir yılda yüzde 37 artarak 11 milyar 357 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.
Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatında yükseliş ivmesi ekim ayında da devam etti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ihracatın ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak 1 milyar 140 milyon dolara ulaştığını, son 12 aylık ihracatın ise yüzde 37 artışla 11 milyar 357 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.
"Savunma ve Havacılık İhracatımız Artmaya Devam Ediyor! Ekim ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artışla 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı. Ocak–ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artışla 8 milyar 50 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Son 12 ayda, ihracatımız, yüzde 37 artarak 11 milyar 357 milyon dolara yükseldi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, millî teknolojilerimizi uluslararası pazarlara taşıyor, savunma sanayiimizin üretim ve ihracat kapasitesini geliştiriyoruz. Bu başarıda emeği bulunan çalışma arkadaşlarıma, şirketlerimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."