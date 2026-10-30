Türkiye'de Ar-Ge atağı: Harcamalar bir yılda 5 milyar dolar arttı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin Ar-Ge faaliyetlerinde yeni rekorlar kırdığını belirterek, Ar-Ge harcamalarının 2025 yılında 24,8 milyar dolara, Ar-Ge insan kaynağının ise 318 bine ulaştığını bildirdi.
Bakan Kacır, resmi sosyal medya hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ar-Ge faaliyetleri ve harcamalarına ilişkin resmî istatistikleri değerlendirdi.
"Ar-Ge faaliyetlerinde rekorlar kırdık. Ar-Ge harcamalarımız 2025 yılında 19,8 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükselirken, Ar-Ge insan kaynağımız 318 bine ulaştı. Ar-Ge harcamasının gayrisafi yurt içi hâsıla (GSYH) içindeki payı yüzde 1,55 oldu. Toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 65’ini şirketler gerçekleştirdi."
Ar-Ge insan kaynağındaki kadın istihdamına da değinen Kacır, toplam Ar-Ge insan kaynağının yüzde 34,1’ini kadınların oluşturduğunu, yükseköğretim sektöründeki Ar-Ge çalışanları arasında kadınların oranının ise yüzde 48,1’e ulaştığını belirtti.
İmalat sanayisindeki Ar-Ge harcamalarına ilişkin verileri de paylaşan Kacır, bu harcamaların yüzde 47,7’sinin yüksek teknoloji, yüzde 40,7’sinin ise orta-yüksek teknoloji alanlarında faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.
Türkiye’de Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin güçlenerek geliştiğini vurgulayan Kacır, "Üniversitelerimiz, teknoparklarımız, Ar-Ge ve tasarım merkezlerimiz, yenilikçi girişimlerimiz ve araştırmacılarımızla Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini her geçen gün daha ileriye taşıyoruz" dedi.