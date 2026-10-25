SİPER Ürün-2'den kritik test: Havada güncellenen hedefi imha etti
Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SİPER Ürün-2'nin belirli bir hedefe doğru ateşlendikten sonra havadayken güncellenen yeni hedefini başarıyla imha ettiğini duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli hava ve füze savunmamızın etkinliğini artıracak kritik yetkinlikleri kazanmaya devam ediyoruz. SİPER Ürün-2, belirli bir hedefe doğru ateşlendikten sonra havadayken güncellenen yeni hedefini imha ederek çevikliğini ve etkinliğini bir kez daha başarıyla sergiledi" dedi.
'Değişken tehditlere karşı reaksiyon kapasitemizi artırıyoruz'
Gök Vatan'ın savunmasında Çelik Kubbe'nin uzun menzilli katmanını güçlendirdiklerini vurgulayan Görgün, "Değişken tehditlere karşı reaksiyon kapasitemizi artırıyoruz. SİPER projesinde görev alan yaklaşık 1000 alt yüklenici firmamız, ekosistemimiz içinde kendi yetkinliklerini geliştiriyor. Firmalarımız edindikleri kabiliyetler ve yetiştirdikleri nitelikli insan kıymeti ile savunma sanayii projelerimizin başarıya ulaşmasını sağlıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan’ın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayimizi adım adım inşa ediyoruz. SİPER Ürün-2 projesinde görev alan Başkanlığımız personeline, ASELSAN, ROKETSAN ve TUBİTAK SAGE ekipleri ile tüm alt yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.