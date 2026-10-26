ASELSAN ile SSB arasında 523 milyon avroluk sözleşme imzalandı

Çelik Kubbe'nin muhafızı Siper havada hedef değiştirdi

Milli hava savunma sistemi Siper Ürün-2, ateşlendikten sonra havada hedef değiştirme yeteneğini başarıyla test etti. Türkiye, yerli ve milli savunma sanayisinde sınırları aşmaya devam ediyor. Gök Vatan'ın mutlak hakimiyeti için geliştirilen uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi Siper Ürün-2, sahada son derece kritik bir yeteneğini daha kanıtladı. ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE ortaklığında yürütülen projede sistem, ateşlendikten sonra havada anlık olarak hedef değiştirerek ikinci bir tehdidi başarıyla imha etti. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tam bağımsız bir ekosistem inşa ettiklerinin altını çizerek, "Gök Vatan'ın savunmasında Çelik Kubbe'nin uzun menzilli katmanını güçlendiriyor, değişken tehditlere karşı reaksiyon kapasitemizi artırıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu yeni kabiliyetle birlikte Siper, denize yakın seyreden ve muharebe ortamında aniden değişen senaryolara karşı operasyonel esnekliğini en üst seviyeye taşımış oldu.