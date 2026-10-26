ASELSAN ile SSB arasında 523 milyon avroluk sözleşme imzalandı
15:03, 26/10/2026, Pazartesi
AA
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 523 milyon avroluk anlaşma.
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523 milyon avro olan sözleşme imzalandı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, taraflar arasındaki yeni iş ilişkisi duyuruldu.
Açıklamada, "ASELSAN ile SSB arasında yeni nesil hava ve füze savunma sistemi geliştirilmesine yönelik toplam tutarı 523 milyon avro olan sözleşme imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.
Ekonomi
Çelik Kubbe'nin muhafızı Siper havada hedef değiştirdi
Ekonomi
SİPER Ürün-2'den kritik test: Havada güncellenen hedefi imha etti
Ekonomi
AKSUNGUR'dan denizaltı tespitinde bir ilk: Akdeniz'i dinledi