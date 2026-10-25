Milli İHA denizaltı avcısı oldu
Milli İHA AKSUNGUR, Antalya açıklarında denizaltı tespitine yönelik kritik görevi başarıyla tamamladı. İlk kez bir İHA’dan denize su altı dinleme cihazı bırakılırken toplanan akustik veriler Ankara’ya aktarıldı.
TUSAŞ’ın geliştirdiği AKSUNGUR İHA, TURNA-26 Tatbikatı’nda denizaltı tespitine yönelik kritik bir görevi başarıyla tamamladı. Antalya açıklarında gerçekleştirilen görevde AKSUNGUR, ASELSAN’ın geliştirdiği sonobuoy (Sualtı Akustik Dinleme Sistemi) olan aselBUOY’ları denize bıraktı. Faaliyetle ilk kez bir İHA’dan denize sonobuoy bırakıldı. Türkiye, görevin başarıyla tamamlanmasıyla dünyada bu yeteneğe sahip az sayıda ülke arasındaki yerini aldı.
ANKARA’DAN KALKTI AKDENİZ’İ DİNLEDİ
Ankara’dan havalanan AKSUNGUR, uydu kontrolü üzerinden görev bölgesine intikal ederek Antalya açıklarında operasyon gerçekleştirdi. Milli sistemlerin deniz görevlerinde müşterek kullanımını ortaya koyan faaliyette AKSUNGUR, ASELSAN tarafından geliştirilen 3 adet aselBUOY sonobuoy ile 1 adet standart sonobuoy taşıdı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen platform, TEI tarafından üretilen milli TEI-PD170 motoruyla görev yaptı. Antalya açıklarında 1000 feet irtifaya alçalan AKSUNGUR, taşıdığı akustik dinleme sistemlerini üzerindeki pod aracılığıyla Akdeniz’in sularına bıraktı. Sistemlerin denize bırakılmasının ardından 6 bin feet irtifaya yükselen İHA, su altından gelen sinyallerin dinlenmesi ve verilerin toplanması aşamasına geçti.
VERİLERİ ANKARA’YA ULAŞTIRDI
Görev bölgesinde yaklaşık 4 saat uçuş gerçekleştiren AKSUNGUR, aselBUOY sistemleri aracılığıyla elde edilen akustik verileri Ankara’daki Yer Kontrol İstasyonu’na entegre akustik veri aktarım merkezine iletti. Merkezde işlenen veriler üzerinden su altındaki hedeflerin tespiti gerçekleştirildi. Böylece akustik dinleme sistemlerinin görev bölgesine taşınmasından denize bırakılmasına, su altından elde edilen verilerin toplanmasından uzaktaki merkezde değerlendirilmesine kadar uzanan görev zinciri başarıyla tamamlandı.