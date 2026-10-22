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Yerli yazılım ve donanımlarla geliştirildi: Rakip İHA'nın mesafesini ve boyutunu anında hesaplıyor

Yerli yazılım ve donanımlarla geliştirildi: Rakip İHA'nın mesafesini ve boyutunu anında hesaplıyor

12:16, 22/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 12:17, 22/10/2026, Perşembe
AA
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Yerli yazılım ve donanımlarla geliştirildi: Rakip İHA'nın mesafesini ve boyutunu anında hesaplıyor

Gaziantep Üniversitesi öğrencileri, yerli yazılım ve donanımlarla geliştirdikleri, kamera görüntülerini yapay zeka destekli sistemle analiz ederek rakip insansız hava araçlarının (İHA) mesafesini ve büyüklüğünü belirleyebilen savaşan İHA tasarladı.

Üniversitenin Havacılık ve Uzay, Elektrik-Elektronik, Makine ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören 7 öğrencinin oluşturduğu ekip, yaklaşık bir yıllık çalışmayla "Alpagu V3" adını verdikleri İHA'yı geliştirdi.

Üniversitenin Havacılık ve Uzay, Elektrik-Elektronik, Makine ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören 7 öğrencinin oluşturduğu ekip, yaklaşık bir yıllık çalışmayla "Alpagu V3" adını verdikleri İHA'yı geliştirdi.

Kanat açıklığı 1,8 metre, gövde uzunluğu 1 metre ve kalkış ağırlığı 5 kilogram olan araç, saniyede 18 metre seyir hızına ulaşabilecek şekilde tasarlandı.

Kanat açıklığı 1,8 metre, gövde uzunluğu 1 metre ve kalkış ağırlığı 5 kilogram olan araç, saniyede 18 metre seyir hızına ulaşabilecek şekilde tasarlandı.

Üzerindeki kameradan alınan görüntüleri yapay zeka destekli sistemle analiz eden İHA, rakip hava araçlarının mesafesini ve büyüklüğünü belirleyecek şekilde geliştirildi. Ekip, yazılım, baskılı devre kartları ve diğer sistem bileşenlerini yerli imkanlarla üretmeye çalışırken otopilot sistemi için de yerli üretim Alaca kartı kullandı.


Öğrenciler, geliştirdikleri İHA ile TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Siirt'te düzenlenen Savaşan İHA Yarışması'na katıldı. Yarışmaya başvuran 1032 takım arasından finale yükselen ekip, 42 takımın mücadele ettiği finalde "En İyi Sistem Mimarisi" ödülünü kazandı.

Üzerindeki kameradan alınan görüntüleri yapay zeka destekli sistemle analiz eden İHA, rakip hava araçlarının mesafesini ve büyüklüğünü belirleyecek şekilde geliştirildi. Ekip, yazılım, baskılı devre kartları ve diğer sistem bileşenlerini yerli imkanlarla üretmeye çalışırken otopilot sistemi için de yerli üretim Alaca kartı kullandı.Öğrenciler, geliştirdikleri İHA ile TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Siirt'te düzenlenen Savaşan İHA Yarışması'na katıldı. Yarışmaya başvuran 1032 takım arasından finale yükselen ekip, 42 takımın mücadele ettiği finalde "En İyi Sistem Mimarisi" ödülünü kazandı.

Kendi yazılım ve donanımlarını geliştirdiler


Takım kaptanı Samet Özkoç, projeyi geliştirmek için bir yıl boyunca yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.


Yarışmanın kamikaze ve "dog fight" olarak adlandırılan "it dalaşı" görevlerinden oluştuğunu belirten Özkoç, yarışmacıların görüntü işleme teknolojilerinden yararlanarak rakip hava araçlarını tespit etmeye çalıştığını anlattı.

Kendi yazılım ve donanımlarını geliştirdilerTakım kaptanı Samet Özkoç, projeyi geliştirmek için bir yıl boyunca yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.Yarışmanın kamikaze ve "dog fight" olarak adlandırılan "it dalaşı" görevlerinden oluştuğunu belirten Özkoç, yarışmacıların görüntü işleme teknolojilerinden yararlanarak rakip hava araçlarını tespit etmeye çalıştığını anlattı.

Özkoç, kamikaze görevinde ise belirlenen alana yerleştirilen QR kodun belirli bir açıyla dalış yapan İHA tarafından algılanması ve elde edilen bilginin yarışma değerlendirmesine aktarılmasının amaçlandığını ifade etti.


Yarışmada ödül kazanmanın kendilerini gururlandırdığını dile getiren Özkoç, geliştirdikleri sistemlerde yerli bileşenler kullanmaya önem verdiklerini belirtti.


Araçta kullandıkları Alaca otopilot kartının üniversitedeki atölyede geliştirildiğini anlatan Özkoç, kartı geliştiren kişinin TEKNOFEST girişimcilik desteğiyle şirket kurduğunu kaydetti.


Yaklaşık 7 yıldır sürdürülen takım çalışmalarının mezuniyetlerinin ardından da devam etmesini istediklerini belirten Özkoç, edindikleri bilgi ve deneyimi yeni öğrencilere aktaracaklarını söyledi.

Özkoç, kamikaze görevinde ise belirlenen alana yerleştirilen QR kodun belirli bir açıyla dalış yapan İHA tarafından algılanması ve elde edilen bilginin yarışma değerlendirmesine aktarılmasının amaçlandığını ifade etti.Yarışmada ödül kazanmanın kendilerini gururlandırdığını dile getiren Özkoç, geliştirdikleri sistemlerde yerli bileşenler kullanmaya önem verdiklerini belirtti.Araçta kullandıkları Alaca otopilot kartının üniversitedeki atölyede geliştirildiğini anlatan Özkoç, kartı geliştiren kişinin TEKNOFEST girişimcilik desteğiyle şirket kurduğunu kaydetti.Yaklaşık 7 yıldır sürdürülen takım çalışmalarının mezuniyetlerinin ardından da devam etmesini istediklerini belirten Özkoç, edindikleri bilgi ve deneyimi yeni öğrencilere aktaracaklarını söyledi.

Özkoç, şöyle konuştu:


"Üyelerimizi alıyoruz, onları geliştiriyoruz ve bu doğrultuda aynı amaç ve mantıkla ilerlemelerini sağlıyoruz. Öğrendiğimiz bilgileri yenilere aktararak sürekli bir etkileşim halinde oluyoruz. Bizim amacımız savunma sanayi şirketlerinde çalışabilmek ve bu doğrultuda daha iyi sistemler geliştirmek. Yarışma olur veya olmaz ama bizim amacımız belli, daha iyi sistemler geliştirmek."

Özkoç, şöyle konuştu:"Üyelerimizi alıyoruz, onları geliştiriyoruz ve bu doğrultuda aynı amaç ve mantıkla ilerlemelerini sağlıyoruz. Öğrendiğimiz bilgileri yenilere aktararak sürekli bir etkileşim halinde oluyoruz. Bizim amacımız savunma sanayi şirketlerinde çalışabilmek ve bu doğrultuda daha iyi sistemler geliştirmek. Yarışma olur veya olmaz ama bizim amacımız belli, daha iyi sistemler geliştirmek."
Başlıklar :Samet ÖzkoçGaziantepİHAYapay zeka
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