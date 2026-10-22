Yerli yazılım ve donanımlarla geliştirildi: Rakip İHA'nın mesafesini ve boyutunu anında hesaplıyor

Üzerindeki kameradan alınan görüntüleri yapay zeka destekli sistemle analiz eden İHA, rakip hava araçlarının mesafesini ve büyüklüğünü belirleyecek şekilde geliştirildi. Ekip, yazılım, baskılı devre kartları ve diğer sistem bileşenlerini yerli imkanlarla üretmeye çalışırken otopilot sistemi için de yerli üretim Alaca kartı kullandı.





Öğrenciler, geliştirdikleri İHA ile TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında Siirt'te düzenlenen Savaşan İHA Yarışması'na katıldı. Yarışmaya başvuran 1032 takım arasından finale yükselen ekip, 42 takımın mücadele ettiği finalde "En İyi Sistem Mimarisi" ödülünü kazandı.