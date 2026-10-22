Türk komuta kademesi savunma sanayiinin gücü SİPER’i inceledi: Yerli sistemin hedefe isabet ettiği anlar kameraya yansıdı

AKINCI’dan tam isabet: MAM-L ve LAÇİN ile hedefleri böyle imha etti

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), iki MAM-L mühimmatı ve bir OTONOM LAÇİN TV ile gerçekleştirilen atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurdu. Test görüntülerini paylaşan Baykar’ın ardından ROKETSAN da başarılı atışlara ilişkin açıklama yaptı. ROKETSAN, “Yenilikçi çözümlerimiz ile hava platformlarımız daha güçlü, daha hassas, daha etkili!” mesajını verdi.