Türk komuta kademesi savunma sanayiinin gücü SİPER’i inceledi: Yerli sistemin hedefe isabet ettiği anlar kameraya yansıdı
Türkiye'nin yerli ve millî hava savunma sistemi SİPER, gerçekleştirilen atış faaliyetinde hedefini tam isabetle vurdu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın yerinde takip ettiği atışın görüntüleri paylaşıldı.
Türk savunma sanayiinin geliştirdiği SİPER Hava Savunma Silah Sistemi, Sinop Atış Alanı'nda gerçekleştirilen atış faaliyetinde hedefini başarıyla vurdu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan yerli sistemin hedefe isabet ettiği anlar kameraya yansıdı.KOMUTANLAR ATIŞI YERİNDE TAKİP ETTİ
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ile birlikte SİPER'in atış faaliyetlerini yerinde izledi. Sistem hakkında yetkililerden bilgi alan Bayraktaroğlu, inceleme ve denetlemelerde bulundu.
SİPER'İN HEDEFİ VURDUĞU ANLAR PAYLAŞILDI
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, SİPER'in hedefi vurduğu anlara yer verildi.
Görüntülerde, hava savunma sisteminden gerçekleştirilen atışın ardından hedefin başarıyla vurulduğu görüldü.
ROKETSAN, atış faaliyetine ilişkin açıklamasında, SİPER Ürün-1'in eğitim atışında hedefini başarıyla vurduğunu bildirdi. Uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER, Türkiye'nin hava ve füze savunma kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla geliştirildi.