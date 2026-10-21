AKINCI’dan tam isabet: MAM-L ve LAÇİN ile hedefleri böyle imha etti
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), iki MAM-L mühimmatı ve bir OTONOM LAÇİN TV ile gerçekleştirilen atış testlerinde hedefleri tam isabetle vurdu. Test görüntülerini paylaşan Baykar’ın ardından ROKETSAN da başarılı atışlara ilişkin açıklama yaptı. ROKETSAN, “Yenilikçi çözümlerimiz ile hava platformlarımız daha güçlü, daha hassas, daha etkili!” mesajını verdi.
AKINCI’DAN İKİ MAM-L VE BİR LAÇİN ATIŞI
Bayraktar AKINCI’nın mühimmat entegrasyon çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen yeni atış testlerinin görüntüleri Baykar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Testlerde iki MAM-L ve bir OTONOM LAÇİN TV kullanıldı. Atışlarda hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtilirken, görüntülerde AKINCI’nın farklı yerli mühimmatlarla gerçekleştirdiği vuruşlar öne çıktı.
ROKETSAN’DAN “DAHA GÜÇLÜ, DAHA HASSAS” MESAJI
LAÇİN, GENEL MAKSAT BOMBALARINA HASSAS GÜDÜM KAZANDIRIYOR
ROKETSAN tarafından geliştirilen LAÇİN, genel maksat bombalarını hassas güdümlü mühimmat haline getiren bir güdüm kiti ailesi olarak öne çıkıyor. Görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık ve veri bağı gibi teknolojilerle donatılan sistem, sabit ve hareketli hedeflere karşı kullanılabiliyor. LAÇİN, AKINCI’nın farklı görevler için geliştirilen mühimmat seçeneklerini genişleten sistemlerden biri.
AKINCI’NIN YERLİ MÜHİMMAT SEÇENEKLERİ GENİŞLİYOR
Bayraktar AKINCI’nın geliştirme ve entegrasyon faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-T, TOLUN, TEBER, LAÇİN, LGK, HGK ve GÖZDE gibi çok sayıda yerli mühimmat ve güdüm kitiyle testler gerçekleştirildi.
Platform, İHA-230 ve İHA-300 süpersonik füzeleri, İHA-122 füzesi ve ÇAKIR seyir füzesi gibi farklı sistemlerle de kabiliyetlerini geliştirmeyi sürdürüyor.