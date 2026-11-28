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ASELSAN tarafından geliştirilen ANTIDOT 2ES Elektronik Destek Podu, 10 bin uçuş saati sınırını geride bıraktı. Türk insansız hava araçlarının elektronik harp kabiliyetlerini güçlendiren sistem, sahadaki görev tecrübesiyle dikkat çekti.

Düşük ağırlığı ve enerji tüketimiyle öne çıkan ANTIDOT 2ES 100, hava savunma radarlarından yayılan sinyalleri tespit ederek İHA'ların çevresindeki tehditleri belirlemesine yardımcı oluyor.

DÜŞMAN RADARLARININ YERİNİ TESPİT EDİYOR

Başta hava savunma sistemlerine ait radarlar olmak üzere elektromanyetik tehditleri belirlemek amacıyla geliştirilen ANTIDOT, radar sinyallerinin yönünü, özelliklerini ve uygun uçuş koşullarında kaynağının konumunu tespit edebiliyor. Bu sayede İHA'lar, kendilerini hedef alabilecek radar sistemlerine ilişkin önceden bilgi sahibi olabiliyor.

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ANTIDOT'un sağladığı konum bilgileri, tehdit oluşturan radarların hedef alınmasına da katkı sunarken diğer dost hava unsurlarının daha güvenli görev yapmasına yardımcı oluyor.

BAYRAKTAR TB2'DEN AKINCI'YA 5 FARKLI İHA'DA KULLANILIYOR

Kompakt yapısıyla dikkat çeken sistem, düşük güç tüketimi sayesinde küçük insansız hava araçlarına da kolaylıkla entegre edilebiliyor.

Türkiye'de bugüne kadar ANTIDOT 2ES 100'ün entegre edildiği platformlar arasında Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI, TUSAŞ ANKA ve AKSUNGUR yer alıyor.

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Sistemin hafif yapısı, bağlı bulunduğu hava aracının uçuş süresine olan etkisini de minimum seviyede tutuyor.

5 ÜLKEDE AKTİF GÖREV YAPIYOR

İlk teslimatı 2025 yılında gerçekleştirilen ANTIDOT Elektronik Destek Podu, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası pazarda da kullanılıyor.

Bugüne kadar gerçekleştirilen uçuşlarla geliştirilen sistemin 5 farklı ülkede aktif görev yaptığı açıklandı.

ANTIDOT 2ES, ASELSAN tarafından geliştirilen ANTIDOT 2EA Elektronik Taarruz Podu ile birlikte de görev yapabiliyor. Böylece elektronik destek ve elektronik taarruz kabiliyetlerinin aynı operasyon kapsamında kullanılmasına imkân sağlanıyor.

ASELSAN, ANTIDOT'un kompakt yapısı ve farklı İHA platformlarına entegrasyon kabiliyetiyle elektronik harp alanında öne çıktığını belirtiyor.

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