Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tasulas arasındaki görüşmenin 28 Kasım Cumartesi günü Türkiye saatiyle 15.30'da Dolmabahçe'de gerçekleşmesi bekleniyor. Tasulas'a Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu'nun eşlik edeceği bildirildi.
DOĞU AKDENİZ MASADA
ANKARA'DAN EGE VE DOĞU AKDENİZ MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 26 Kasım'da toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de diyalog ve diplomasiyi esas alan yaklaşımını sürdüreceğini bildirdi. Kurul ayrıca Türkiye'nin uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini koruma konusundaki kararlılığını yineledi.
DOLMABAHÇE GÖRÜŞMESİNİN ARDINDAN FENER PROGRAMI
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un daveti üzerine İstanbul'a gelecek Tasulas, 30 Kasım Pazartesi günü Fener'deki Aya Yorgi Kilisesi'nde Aziz Andreas yortusu dolayısıyla düzenlenecek ayine katılacak.
Tasulas'ın ziyaret programında Şişmanoğlu Konağı'nda Bizans ve Bizans sonrası döneme ait sanat eserlerinin yer aldığı bir serginin açılışı ile Rum cemaati temsilcileriyle görüşmeler de bulunuyor.
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