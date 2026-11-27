Cafer Mahiroğlusoruşturması kapsamında 3'üncü dalga operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, 1 kişinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin firari durumda bulunduğu, 1 kişinin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi. Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Kayyım atanmıştı
Halk TV'ye geçtiğimiz günlerde kayyım atandı. Halk TV'de yöneticilerin de aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, kayyum atanan kanalda da yayın durduruldu.
Savcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi;
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen kamuoyunda Halk TV’yi Fonlama Operasyonu olarak bilinen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen 3. Dalga Operasyonda 12 kişi hakkında Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Üye Olma, Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma, Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçlarından gözaltı talimatı verilmiştir.
Soruşturmadan özetle; Cafer MAHİROĞLU’na ait paravan olarak 2021 yılında İzmir’de kurdurularak rüşvet karşılığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Onarım ve Bakım Daire Başkanlığından ihale aldırılan BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. aracılığı ile Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketleri ve şahsi yurt içi yurt dışı swift işlemlerle hesaplarının fonlanarak, gerçekleştirilen ödemelerin ilgili hesaplarda kısa sürede birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı,
Ece Üner ve Deniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin TL ödeme
Bunun yanı sıra soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esbakım, Korganlar, Hmf ve Repar isimli yedek parça şirketleri yöneticileri ile anlaşarak gerçekte olmayan mal ve hizmet alımı %12-14 oranında fatura bedelinden komisyon verilerek Bustech firmasına fiktif işlem, naylon fatura düzenlettirildiği, düzenlenen faturalara karşılık firmalara verilmesi gereken çeklerin soruşturma kapsamında Halk TV kasasında ele geçirildiği, İzmir’den Bustech isimli firmaya hakediş ödemeleri gerçekleştikçe çek bedellerinin bankadan elden çekilmek suretiyle Halk TV spikeri Özge Ece Üner ve eşi Özgürdeniz Bayramoğlu’na aylık 1.650.000 TL gayri resmi ödemeler karşılığında talimatlı gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı, naylon fatura, fiktif işlem karşılığı alınan çeklerin detayları daha sonra açıklanacağı üzere benzer ödemelerle aklanmaya çalışıldığı, Halk Tv’nin bu süreçte topluma karşı kalkan olarak kullanıldığı,
Gizli tanık ve etkin pişmanlık beyanlarından özetle; Halk TV, Cafer Mahiroğlu tarafından satın alındıktan sonra ekonomik sıkıntı yaşamaması için 2021 yılından başlayarak günümüze kadar ilgili ihale sorumluları şüpheli daire başkanları, müdür ve personellere rüşvet vermek suretiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığınca yapılan Araç Bakım Onarım, Temizlik İşleri usulsüz ihaleler alındığı,
İhale ve hakediş ödemeleri süreçlerinde sorumlu şüpheli şahıslara firari örgüt lideri Cafer Mahiroğlu’nun talimatlarıyla elden döviz ve TL olmak üzere rüşvet verildiği, verilen rüşvetlerin fotoğrafları miktarları ve yerleri ayrı ayrı hts baz kayıtları, etkin pilmanlıkçı şüpheli beyanları ile tespit edilmiştir.
Yapılan operasyonlarda 19 şahıs gözaltına alınmış 8 şahıs tutuklanmıştır. Devam eden çalışmalarda 27.11.2026 günü 3.Dalga olarak gerçekleşen 12 şahsa yönelik yapılan operasyon kapsamında (9) şahıs gözaltına alınmış, 1 şahsın Yurtdışında olduğu tespit edilmiş, *1 şahıs firar 1 şahsın ise başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
3. Dalga Operasyon Kapsamında ise detayları daha sonra açıklanacağı üzere gözaltına alınan isimler;
1-Özge Ece BAYRAMOĞLU(Halk Tv spiker)
2-Özgürdeniz BAYRAMOĞLU(Halk Tv spiker)
3-Haydar RÜZGAR(Bustech firma yönecitisi)
4-Ulaş EROĞLU(İzmir
Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı-Aktif)
5-Aşkın TAHAN(İzmir
Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı personeli)
6-Ali Kemal KORGAN(Korganlar isimli firma sahibi)
7-Hamza OKUYUCU(Hmf taşımacılık firma sahibi)
8-Ahmet KEÇİYOKUŞU(Bustech isimli firma yöneticisi)
9-Halit AKIN(Bustech isimli firma satın alma müdürü)
10-Emre KAYA (FİRAR) (Esbakım firma sahibi)
11-Hakan Kürşad OĞUZ (YURTDIŞI) (Halk Tv Haber Koordinatörü)
12-Recep ERSÜ (CEZAEVİNDE TUTUKLU) (Repar isimli firma sahibi)
Soruşturma titizlikle devam etmektedir."
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