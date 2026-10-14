Halk TV’nin sahibi Mahiroğlu’na rüşvet soruşturması: Şirketlere kayyum, 30 milyarlık para trafiği mercek altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi bağlantılı ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet iddialarına odaklanan soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlere el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Kayyum kararının uygulandığı kuruluşlar arasında Halk TV de yer aldı.

HALK TV’NİN YÖNETİMİ TMSF’YE GEÇTİ

14 Ekim sabahı gerçekleştirilen operasyon kapsamında Halk TV’nin İstanbul’daki merkez binasına da polis ekipleri girdi. Kanala kayyum atanmasının ardından televizyon yayını durduruldu.

Başsavcılık açıklamasında, Mahiroğlu’nun ortağı, yöneticisi veya ilişkili olduğu belirlenen şirketler hakkında sulh ceza hâkimliği kararıyla el koyma işlemi uygulandığı ve TMSF’nin kayyum olarak görevlendirildiği kaydedildi.

BELEDİYE İHALELERİNDE 14,4 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre Cafer Mahiroğlu’nun, İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri AŞ’nin kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihalelerinden haksız menfaat elde edildiği iddia edildi.

Savcılık, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin TL tutarında kayıt dışı rüşvet ödemesi yapıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldığını bildirdi.

Ayrıca şirket üzerinden gerçekleştirilen işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödeme yapıldığı, bu işlemlerden elde edilen gelirlerin Mahiroğlu’na ait veya onunla ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı öne sürüldü.

ŞİRKETLERİNDE 30,3 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen veriler, soruşturmanın mali boyutunu da ortaya koydu.

Başsavcılığın açıklamasına göre Mahiroğlu’nun ortak veya yönetici sıfatıyla bağlantılı olduğu şirketlerin toplam işlem hacmi 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 TL olarak belirlendi.

Mahiroğlu’nun kişisel banka hesaplarının incelenmesinde ise 459 ayrı işlemle 1 milyar 62 milyon 260 bin TL para girişi, 564 ayrı işlemle 1 milyar 118 milyon 591 bin TL para çıkışı gerçekleştiği tespit edildi.

Savcılık, söz konusu finansal hareketleri rüşvet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları kapsamında incelemeye aldı.

YURT DIŞINA PARA TRANSFERLERİ İNCELENİYOR

MASAK incelemelerinde Mahiroğlu’nun yöneticisi olduğu şirketlerden yurt dışına gerçekleştirilen yüksek hacimli döviz transferleri de mercek altına alındı.

Mahiroğlu ile birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ve ortaklık ya da yöneticilik bağlantılarının bulunduğu şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT işlemleri tespit edildiği açıklandı.

Başsavcılık, incelemelerde malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar bulunduğunu da bildirdi.

10 MART 2025’TE YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Soruşturma kapsamında Mahiroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen ayrı bir soruşturmada da ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla arandığı belirtildi. Dosyadaki kayıtlara göre Mahiroğlu’nun 10 Mart 2025 tarihinde Türkiye’den yurt dışına çıkış yaptığı tespit edildi.

Mahiroğlu hakkında daha önce İBB soruşturması kapsamında da yakalama kararı verilmişti.

17 ŞÜPHELİDEN 11’İ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ekim sabahı eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

17 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararları kapsamında 11 kişi yakalandı. Şüphelilerden 4’ünün yurt dışında bulunduğu, birinin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edildi. Firari durumdaki bir diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Başsavcılık, MASAK verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve diğer belgeler doğrultusunda yürütülen soruşturmanın bütün yönleriyle devam ettiğini bildirdi.

Gündem

İsmail Saymaz CHP’nin Halk TV’yi fonladığını itiraf etti

Gündem

Halk TV'de 'borsa düşmedi döviz yükselmedi' üzüntüsü: Böyle bir ortamda borsa yükselir mi ya!

Gündem

Halk TV CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası çığırından çıktı: Açıkça darbe çağrısı yapıldı