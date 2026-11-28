Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olduğu gece saatlerinde, kent sokaklarında kara bürünen araçlar ve yayalar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam eden yağışların gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Yüksek kesimler için uyarı yapıldı

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimleri için gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısı yaptığı günlerde, kar yağan Ankara sokağında bir genç yayan ilerliyor.

Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının beklendiği bildirilirken, karlı yolda sokakta bir kişi el hareketi yapıyor.

Sel, fırtına ve ulaşım uyarısı

Açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam eden yağışların, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte bu gece saatlerinden itibaren Edirne (Merkez, Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa) ve Kırklareli (Merkez, Kofçaz, Demirköy, Pınarhisar ve Vize), Tekirdağ’ın kuzey doğusu (Saray, Çerkezköy ve Kapaklı) ve İstanbul’un Karadeniz kıyı kesimlerinde (Çatalca, Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak, gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi beklendiğinden; sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, karla kaplı yolda yürüyen bir adam.

Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, karla kaplı yolda motosikletle ilerleyen bir sürücü.

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