"Güvenmeden iş olmaz"





İncirliova halkına güvendiğini ve vatandaşların da kendisine güvendiğini söyleyen Uğur, tezgahın başında kimsenin bulunmamasına rağmen satışların sorunsuz devam ettiğini belirtti.





Vatandaşların zaman zaman ürünleri aldıktan sonra parasını daha sonra getirdiğini, bazen de ikram olarak helva verdiğini anlatan Uğur, "Bir lira alsam Allah bereket versin derim. Bazıları alıyor, parasını daha sonra veriyor. Bazılarına da ikramımız olsun diyoruz. Biz bu anlayışla başladık. Allah’a hamdolsun, bugünlere geldik" dedi. Tezgahın bir ’güven tezgahı’ olduğunu vurgulayan Uğur, "Güvenmeden iş olmaz. Birbirimize güveneceğiz. Biz İncirliova halkına güveniyoruz, onlar da bize güveniyor. Sabah geliyoruz, tezgahı buraya koyuyoruz. Bazen halı mağazasındaki işlerimiz oluyor, teslimata gidiyoruz. Döndüğümüzde bir bakıyorum, tezgahın üzerinde para birikmiş. Vatandaş helvasını alıyor, parasını bırakıyor. Bizi tanıyanlar da tanımayanlar da bu güvene ortak oluyor. Güvensiz bir yaşam olmaz" ifadelerini kullandı.