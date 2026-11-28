Kuvvetli rüzgarın devirdiği ağaçların kökleri ve yarı yapılmış bir inşaat alanı, MGM'nin Marmara ve Kuzey Ege için uyardığı fırtınanın olası zararlarına işaret ediyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege için fırtına uyarısında bulunarak olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin yaptığı açıklamada, bu akşam saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege’de kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Marmara ve Kuzey Ege’de görülecek rüzgarın; bu akşam saatlerinden 1 Aralık 2026 Salı günü öğle saatlerine kadar Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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DHA Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın devirdiği ağaç, kökleriyle birlikte yerden sökülerek bir binanın yanına düştü

DHA Marmara ve Kuzey Ege'de fırtına uyarısı yapılan bölgede, çatısı henüz tamamlanmamış sanayi tesisinin çelik iskeleti rüzgara açık duruyor.

DHA Kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesi'nde kökünden devrilen ağaçlar

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